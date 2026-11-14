Sangiovanni dopo anni fa rivelazioni su Giulia Stabile tra aura fuori dal comune e qualità “speciali”

In concomitanza con l’uscita del suo nuovo album ‘Tutto bene grazie’, Sangiovanni ha rilasciato una lunga intervista a Luca Casadei nel podcast “One More Time” e, a sorpresa, ha parlato dell’ex fidanzata Giulia Stabile. Da quando c’è stata la rottura nell’estate 2023, il cantante non ha quasi mai più rilasciato dichiarazioni sulla ballerina. Tra l’altro, i due non hanno mai chiarito pubblicamente i motivi dell’addio. Nel corso della chiacchierata con Casadei, l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha anche riferito che gli è stato diagnosticato il disturbo ossessivo-compulsivo.

Sangiovanni torna a parlare di Giulia Stabile

Giovanni e Giulia si sono innamorati tra i banchi della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, in onda tra il 2020 e il 2021. Allora entrambi erano alunni. Fu una delle love story più amate dal pubblico affezionato al talent show di Canale 5. Dopo la fine dei rispettivi percorsi nel programma, i due giovani hanno continuato a frequentarsi, costruendo un legame solido. Poi le crepe, i silenzi e la rottura nell’estate 2023. Nonostante l’addio, Sangiovanni ha ricordato con estrema dolcezza alcuni momenti vissuti con la danzatrice, a partire dai loro primi contatti.

“Per me era una figata incredibile perché poco dopo che siamo entrati dentro ad Amici, una sera io le rispondo tipo: ‘Ci vediamo in finale’. Perché io ero super convinto che lei ce la potesse fare. Aveva qualcosa di diverso, di speciale”, ha raccontato il cantante che, quindi, fin dai primi giorni in cui vide l’ex ballare capì che aveva una sorta di aura fuori dal comune. E non si sbagliava, visto che Giulia ha trionfato nel talent show, iniziando poi una brillante carriera nel mondo della danza.

“Sapere che si era realizzato tutto, mi ha fatto sentire bene. Cioè, è stato un momento veramente forte. Quando siamo arrivati in fondo ero contento per la sua vittoria. Avevamo vinto entrambi. Io ho vinto, ho vinto anche perché lei aveva vinto. Quindi quella cosa lì è stata bellissima, incredibile”, ha aggiunto l’artista, il quale, oggi, non si sa se sia fidanzato. Si sa invece che Stabile ha ritrovato l’amore. Di recente è uscita allo scoperto con il collega Kalifa Burton. Si tratta della prima love story per la 24enne romana dopo la rottura con Sangiovanni.

Il disturbo ossessivo-compulsivo e la depressione: “Non parlavo con nessuno”

Sangiovanni, a “One More Time”, si è anche aperto sulla salute mentale, spiegando che gli è stato diagnosticato il disturbo ossessivo-compulsivo. I primi allarmi sono arrivati quando frequentava le elementari. A scatenare il suo malessere è stata un’influenza intestinale che ha colpito una sua compagna di classe. Temeva che anche a lui potesse capitare una cosa simile. “Quando io ho sentito questa cosa qua, la mia vita è stata sconvolta totalmente. Avevo paura a uscire e prendere freddo, a mangiare, perché magari mi rimaneva il cibo sullo stomaco”, ha riferito.

Negli anni successivi il disturbo ha continuato a manifestarsi. Sangiovanni ha cominciato a ripetere ossessivamente alcuni gesti. “Ancora adesso – ha aggiunto – quando vado a casa dei miei genitori ci sono dei tombini, tipo devo saltare sui tombini sempre in un certo modo”. Quando ha compreso che determinati atteggiamenti stavano diventando esagerati, ha iniziato ad andare in terapia. Si arriva al febbraio 2024: Sangiovanni partecipa a Sanremo e dopo il Festival sparisce dalle scene. La depressione lo attanaglia, sente il bisogno di fermarsi, di fare pace con se stesso e di non farsi schiacciare dalla pressione.

“Stavo anche male fisicamente: ansia, gastrite, avevo sempre mal di stomaco”, ha spiegato. Ed è in quel periodo che decise di tornare nella sua Vicenza e di lasciare Milano. Si è dedicato alla terapia, allo sport e ai suoi affetti più stretti. “Non avevo nessun social, non parlavo con nessuno – ha raccontato – Volevo vivere la mia vita e la mia quotidianità in maniera serena. All’inizio non era la musica perché a stare in studio mi veniva la nausea. Quindi per almeno 6-7 mesi non ho scritto musica, neanche ascoltato quasi nulla”.

L’album della rinascita: “Tutto bene grazie”

Il 13 novembre 2026 è uscito il nuovo album “Tutto bene grazie” per Sugar Music, un disco che mette al centro il presente e lo racconta come un percorso di crescita. Si potrebbe parlare di album della rinascita per Sangiovanni, che era assente dal panorama musicale da quasi due anni. I nuovi brani sono frutto di un percorso personale interiore. Il cantante ha scavato dentro di sé negli ultimi mesi, ha provato a risolvere i suoi tormenti interiori con positività e tenacia.

Nei testi del nuovo disco l’artista ha provato a sondare domande, dubbi e contraddizioni tipici dell’essere umano. Alcuni brani parlano di sentimenti personali che diventano universali come il timore di scegliere, la sensazione di essere in ritardo, la solitudine, ma anche il desiderio di realizzarsi, la necessità di condividere e il valore degli affetti.