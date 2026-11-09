Sangiovanni racconta il crollo, dove vive oggi e quali big della musica gli hanno scritto: “Emma, Tiziano…”

Il successo, il buio, la depressione, la terapia, la vicinanza degli amici e della famiglia, il ritorno in provincia, la serenità recuperata e infine la luce in fondo al tunnel: Sangiovanni, al secolo Giovanni Pietro Damian, dopo quasi tre anni di assenza dalle scene, è pronto a tornare sul mercato musicale con un nuovo album in uscita il 13 novembre. Nel 2021 venne lanciato da Amici di Maria De Filippi ed ebbe un rapido successo. Nel 2024, dopo la partecipazione a Sanremo, decise di fermarsi e di mettere la sua salute mentale davanti a tutto e a tutti. Aveva bisogno di ritrovarsi, di risistemare ciò che la pressione mediatica aveva sconquassato e di mettere ordine alla sua vita. Il primo passo è stato quello di tornare alle origini, letteralmente. E infatti è rientrato a casa, nella sua Vicenza.

Sangiovanni è tornato a vivere a Vicenza dopo il periodo buio

Una delle canzoni del nuovo album si intitola “Casa” ed è dedicata a Vicenza, dove è tornato a vivere. “È un posto a misura d’uomo che mi fa sentire bene – ha sottolineato Sangiovanni in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera – Questa canzone la cantiamo anche allo stadio, al Menti, dove vado spesso. E mi piacerebbe l’idea di poter valorizzare la città con delle iniziative, visto quel che mi ha dato, come fanno gli artisti genovesi che portano in alto la loro città”. Di solito i ragazzi hanno il desiderio contrario, cioè di fuggire dalle piccole realtà per scoprire le metropoli. Un richiamo che è stato avvertito anche da ‘Sangio’, che, però, dopo aver vissuto a Milano, ha rivalutato la provincia:

“Anche io anni fa avevo il desiderio di scappare, mi sembrava un contesto troppo piccolo per i miei sogni, ma per ritrovare un certo equilibrio ti devi sentire a casa. Paradossalmente a volte è bello annoiarsi, crearsi dei momenti. Siamo sovrastati da mille informazioni e cose che succedono, stare lì mi ha fatto bene. I miei amici vogliono sempre andare altrove, io invece non vedo l’ora di tornare alla mia serenità e tranquillità”.

La terapia e l’affetto del cane Tyler, degli amici e della famiglia

L’artista ha raccontato che il nuovo album è nato “vivendo la vita”. In questi mesi è uscito, ha scoperto cose nuove e si è ritrovato. Ha capito che il malessere che lo attanagliava e che lo ha spinto a ritirarsi temporaneamente dalle scene iniziava a concedergli tregua quando ha iniziato a riuscire a gestire le emozioni in modo diverso, adottando “uno sguardo positivo sulle cose, anche quelle magari meno belle”. Fondamentale nel suo percorso di ricerca della serenità è stato anche il suo cane Tyler.

“Mi ha aiutato tanto – ha rivelato l’ex allievo di Amici – c’erano dei momenti in cui avevo poca voglia di uscire e vedere il mondo esterno, ma comunque la mattina dovevo portarlo fuori. Quel gesto è diventato sempre più normale e sempre più bello grazie a lui. Poi mi ha aiutato molto la terapia. E poi famiglia e amici: stare in un contesto di persone che ti vogliono bene, rivivere le cose più normali che avevo lasciato indietro”.

La collaborazione con Alfa e quali colleghi gli hanno scritto durante il periodo buio

Nel nuovo disco c’è solamente una collaborazione, quella con Alfa. “È un amico a prescindere dalla musica e vedere da vicino quel che lui ha costruito, rimanendo autentico e ottenendo un successo così meritato, mi ha ispirato molto”, ha spiegato ‘Sangio’. Spazio poi alle rivelazioni sui colleghi che durante il suo periodo buio gli hanno scritto e gli sono stati vicini:

“Tanti mi hanno supportato, penso a Emma che mi ha lasciato il suo numero, a Giuliano dei Negramaro che mi ha scritto diverse volte. Ricordo un messaggio di Tiziano. E qualche settimana fa ho visto Cesare Cremonini allo stadio, abbiamo avuto un bellissimo dialogo. Probabilmente quel che ho esposto ha toccato anche loro perché è quello che proviamo forse un po’ tutti”.

Sangiovanni spiega come ha combattuto la depressione

Quando a Sangiovanni è stato domandato come si potrebbe fare per non mettere tanta pressione ai giovani, è arrivata la seguente risposta: “Non so che insegnamento posso dare. Quel che ho fatto io è stato semplicemente far coincidere il mio tempo interiore con tutto quello che mi succedeva fuori. Quando inizi a fare questo lavoro, che è veramente bellissimo, entri nella musica al cento per cento. Forse l’errore che ho fatto, e che magari potrebbero fare anche altri, è stato dimenticare una serie di cose utili che sono anche le più banali: stare con gli amici, dedicare del tempo a se stessi, non per forza correre in maniera veloce come fa la società“.

Il cantante non ha puntato il dito contro nessuno. Anzi, ha provato a spiegare quale meccanismo lo ha portato ad eclissarsi, ricordando che ha avuto successo quando era un ragazzino: “Servirebbe magari una predisposizione al cambiamento, a capire che la tua vita sarà diversa. Ma è difficile spiegare il successo, per i miei genitori era strano che io potessi cantare, come potevano spiegare a un ragazzino a cosa stava andando incontro? Però questo periodo di stop non l’ho preso perché il sistema mi stava condizionando o la musica non mi faceva stare bene, era proprio che ne avevo bisogno io e magari l’avrei fatto anche con un altro lavoro”.

Dopo Sanremo 2024 si è spenta totalmente la luce. Ma già prima percepiva di avere le energie scariche. “Ero contento di fare Sanremo – ha aggiunto – la canzone mi piaceva molto ed essere su quel palco è sempre un privilegio. Al di là di com’è andata, lo rifarei. Se ci tornerei? Certo, sicuramente in futuro mi piacerebbe, ma ora sono concentrato sul disco. Ci penserò nelle prossime settimane, anche se tutti i brani che avevo li ho messi nell’album. Il palco di Sanremo è bello, ti mette anche alla prova per il lavoro che fai e forse io ne ho bisogno perché non lo faccio da tanto”.