Sangiovanni e la salute mentale: “Perché sono sparito di nuovo e come sto oggi”

Sangiovanni, al secolo Giovanni Pietro Damian, è tornato a parlare della situazione personale. E ha dato ottime notizie. Il cantautore vicentino, dopo il Festival di Sanremo 2024, si è ritirato dalle scene, prendendosi una lunga pausa. Ha spiegato che lo stop autoimposto è nato dalla necessità di preservare la sua salute mentale, tema delicato a cui sempre più giovani artisti danno giustamente importanza (emblematico anche il caso di un’altra ex allieva di Amici di Maria De Filippi, Angelina Mango, che, al pari di ‘Sangio’ ha deciso di sottrarsi per mesi ai riflettori).

Sangiovanni rompe il silenzio e torna a parlare della sua situazione personale

Il 9 aprile 2025, il cantante ha pubblicato il suo singolo di ritorno, “Luci allo xeno”, seguito il 13 giugno dello stesso anno dal singolo “Veramente”. Ci si aspettava che successivamente uscisse con un disco e, invece, silenzio tombale. Sangiovanni è sparito di nuovo. Nelle scorse ore, attraverso un Vlog pubblicato su YouTube, ha spiegato di stare bene, di essersi dedicato per mesi a “fare tanta musica” e di sentirsi pieno di energia.

Dunque, a breve, dovrebbe uscire con nuovi brani. O forse con un nuovo disco. Ma quel che è più importante è che sul fronte della salute mentale ha rilasciato dichiarazioni positive: “Sono passato in studio qui per farmi un tatuaggio nuovo e volevo cogliere l’occasione per parlarvi un po’ in maniera diretta. Avete visto sicuramente che in questi giorni, settimane, mesi sono andato in studio. Sto facendo tanta musica. Volevo dirvi che mi sento bene”.

Era già capitato che Sangiovanni facesse un simile discorso per poi sparire. Stavolta, però, è diverso, come lui stesso ha sottolineato: “So che magari sono cose che avete già sentito e vi ho già detto. E poi mi avete visto sparire di nuovo. Diciamo che, a volte, la strada non è dritta. Ci sta, è la vita che ti mette sempre di fronte a delle difficoltà e sicuramente ha delle imprevedibilità. Però poi ci si rialza sempre”.

Come sta Sangiovanni

L’artista ha aggiunto che la cosa più importante è riuscire a rialzarsi dai momenti bui e tornare con nuove energie. Ed oggi, per lui, è il momento della rinascita. ‘Sangio’ ha spiegato che è riuscito nuovamente a focalizzarsi sulla musica, spoilerando che tra non molto uscirà con lavori inediti, assicurando di sentirsi in forze:

“Adesso mi sento veramente pieno di energia e non lo dico tanto per dire. Finalmente fare musica è di nuovo il mio focus principale, di nuovo la mia terapia, di nuovo la mia valvola di sfogo… E non vedo l’ora di farvi sentire tutto quello che ho da dire e spero che possiate dire anche un po’ la vostra. Alla fine, la cosa che mi manca di più di questi mesi, anni è che tutte le parole, tutti i pensieri, tutto quello che ho in testa io non sia mai riuscito fino in fondo a condividerlo con voi, perché mi è sempre mancato“.

Il musicista ha poi detto di essere felice che molti fan, nonostante il suo allontanamento dalle scene e dai social, non lo hanno abbandonato, rimarcando che per uscire dal tunnel interiore in cui era piombato ci ha messo tutto l’impegno possibile. “Spero che vi arrivi, spero che vi faccia del bene come ha fatto del bene a me. Perché alla fine poi anche nelle difficoltà dobbiamo sempre trovarci il lato positivo”, ha concluso l’ex allievo di Amici.

Sangiovanni, dopo aver partecipato in gara a Sanremo 2024 con la canzone “Finiscimi”, ha reso noto di avere un forte disagio psicologico che gli ha causato un blocco totale. Alla luce di tale situazione, ha deciso di cancellare l’atteso album “Privacy” e la data del concerto-evento che era stato programmato al Mediolanum Forum di Assago.