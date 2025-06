Sangiovanni: “Sono sparito, i reali motivi”, silenzio su Giulia Stabile

Sangiovanni, ospite al podcast di Alessandro Cattelan ‘Supernova’, ha spiegato per la prima volta dettagliatamente il motivo per cui si è ritirato per mesi dalle scene musicali dopo aver partecipato al Festival di Sanremo del 2024. Il cantante sbocciato ad Amici di Maria De Filippi ha confidato al conduttore in forza alla Rai che cosa gli è capitato nel periodo buio e che cosa lo ha spinto a fermarsi. Oggi è tornato a vivere nella sua città d’origine, Vicenza, dopo essersi trasferito a Milano. Ha recuperato la serenità ed è riemerso dalla fase difficile in cui si è ritrovato a brancolare.

Sangiovanni svela i dettagli del momento buio

Cattelan ha chiesto con tatto a Sangiovanni che cosa gli è accaduto più di un anno fa, quando ha deciso di mettere in stand by tutti gli impegni professionali. Il giovane artista, con pacatezza e lucidità, ha riferito i particolari di ciò che ha vissuto: “Io mi sono fermato per mancanza di energia, ne avevo poca per portare avanti questo lavoro e farlo con il sorriso. Ero scarico fisicamente e mentalmente. Ho fatto Amici che avevo 17 anni, difficile a quell’età gestire la carriera. Volevo fare le cose da 17enne, ma era difficile”.

“Per carità – ha aggiunto ‘Sangio’ – ho iniziato a fare le cose che amo, cioè musica. Però sono arrivato in un momento più debole, forse per i giudizi, forse perché ero troppo esposto, forse per altre cose”. Il cantante ha proseguito dicendo che si è reso conto di fare sempre più fatica a rapportarsi con il mondo e che quando si ritrovava con altre persone spesso veniva assalito dalla tristezza: “In quel momento mi sono accorto di fare fatica, mi rattristavo e mi veniva da piangere. Mi sentivo male a stare con la gente, quasi in difetto”.

E ancora: “Sapevo di avere fortuna a fare la vita da artista e mi dicevo che non era bello farmi vedere triste. Questa cosa mi faceva rosicare. Mi dicevo: “Non riesco a fare un sorriso, non c’è più un senso”. Sono arrivato al punto che ho sentito il bisogno di staccare. Mi sono dedicato a me stesso per cercare energie nuove”. Oggi Sangiovanni è più tranquillo e sereno ed ha imparato a gestire le proprie emozioni e le varie situazioni che lo vedono protagonista. Alessandro Cattelan si è sinceramente complimentato con lui, affermando che nonostante la giovane età è un ragazzo molto maturo.

Sangiovanni, bocca cucita su Giulia Stabile

Spostandosi sul capitolo gossip, non è emersa dall’intervista alcuna chicca. Non si sa se oggi l’artista vicentino sia fidanzato o meno. E rimangono ancora avvolti nel mistero i motivi che hanno innescato la fine della love story che ha vissuto con la ballerina Giulia Stabile. I due si erano conosciuti ad Amici di Maria De Filippi e sono stati assieme dal dicembre 2020 al giugno 2023. Né lui né lei hanno mai spiegato i dettagli inerenti alla rottura. Sul tema, bocca cucitissima anche nel corso della chiacchierata concessa a Cattelan a ‘Supernova’.