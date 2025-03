Sangiovanni ritorna dopo la crisi e lo stop: la reazione dei colleghi

Sangiovanni è ritornato dopo il suo lungo periodo di pausa dai social e dalla musica. Il vincitore della categoria canto di Amici di Maria De Filippi, lo scorso anno è sprofondato in una profonda crisi dopo aver partecipato al Festival di Sanremo. Essendo abituati a vederlo come un ragazzo allegro e spensierato, era saltato agli occhi di tutti che non stava benissimo e che aveva bisogno di prendersi un periodo per se stesso. La sua carriera infatti aveva subito una battuta d’arresto, per non parlare delle numerose critiche ricevute in seguito alla fine della sua storia d’amore con Giulia Stabile, conosciuta proprio nel talent show. A distanza di oltre un anno, Sangiovanni oggi è tornato sui social ed è stato subito accolto dall’affetto non solo dei suoi fan ma anche dei suoi colleghi.

“Non so da dove iniziare. Ciao raga, come state? Io sto bene, sono contento di farvi questo video per dirvelo, sto molto meglio” ha cominciato così nel video che ha pubblicato dove lo vediamo di nuovo sorridente e in compagnia del suo cane. “Sono tornato in studio a fare musica, a scrivere, a cantare, volevo ringraziarvi per il supporto che mi avete dato in tutto questo tempo e per tutto l’affetto che ho ricevuto è stato bellissimo, spero di ricambiarlo presto, spero di vedervi, mi mancate veramente tanto. Grazie anche agli artisti, alle persone dello spettacolo che mi hanno aiutato in questo periodo, anche solo con un messaggio. Voglio ringraziarvi davvero tanto perché per me ha significato molto. Siamo pronti per tornare a fare nuova musica, a divertirci e a stare bene insieme”.

Il ritorno di Sangiovanni pic.twitter.com/CVlTr1WG3C — AMICI NEWS (@amicii_news) March 28, 2025

Sangiovanni: il supporto dei colleghi

Sotto al video pubblicato, Sangiovanni ha ricevuto l’affetto non solo dai suoi fan ma anche da tanti colleghi del mondo della musica e dello spettacolo, ad esempio come Jovanotti o Alessandro Cattelan che gli hanno dedicato un cuore nei commenti. Nel corso di questi primi anni di carriera non solo Sangiovanni è riuscito a farsi volere bene da tante persone, ma con quello che gli è successo ha scatenato anche l’empatia dei colleghi che in passato hanno attraversato il suo stesso periodo di crisi.

Adesso non rimane da fare altro che aspettare che torni ufficialmente anche con della nuova musica, tutti stanno aspettando questo momento con ansia e soprattutto non vedono l’ora di vederlo di nuovo fare quello che ha sempre amato, dopo questo lungo anno che lo ha visto sprofondare in un periodo davvero orribile.