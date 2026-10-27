Giulia Stabile con il nuovo fidanzato Kalifa Burton, chi è e perché si è allontanata da Maria De Filippi

Giulia Stabile, di recente, è stata ospite a Verissimo e a Silvia Toffanin ha lasciato chiaramente intendere di avere un fidanzato a Londra, città in cui si è trasferita per impegni professionali. A distanza di qualche settimana dalle dichiarazioni nel rotocalco di Canale 5, l’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi è uscita allo scoperto con il ragazzo che le è accanto: si tratta di Kalifa Burton, danzatore e attore britannico di 25 anni, uno in più di Giulia. È la prima volta che la giovane ufficializza una relazione dopo la fine della storia con il cantante Sangiovanni, con il quale si è lasciata nel 2023, dopo circa tre anni d’amore.

Giulia Stabile: il nuovo fidanzato è Kalifa Burton, tutto sul ballerino e attore

A ufficializzare la love story è stato Kalifa che, nelle scorse ore, ha pubblicato tra le sue storie Instagram uno scatto romantico con Giulia, mentre si trovavano entrambi a un party organizzato a Londra, in occasione della serata del Pallone d’Oro 2026. La scintilla sarebbe scattata grazie alla danza. Il primo incontro sarebbe avvenuto nel 2025, ma sia Stabile sia Burton avrebbero voluto prendersi molto tempo prima di uscire definitivamente allo scoperto. Non una novità per i fan della danzatrice che sanno che la loro beniamina è da sempre molto riservata circa la sua vita privata. Evidentemente anche Kalifa è una persona a cui piace il riserbo.

Il ragazzo è nato il 24 luglio 2001, si è formato nella danza hip hop, urban e contemporanea. Dimora a Londra, dove ha intrapreso la propria carriera professionale, lavorando anche come attore, insegnante e coreografo. In particolare, è riuscito a imporsi anche come performer nel cinema e nel teatro musicale. Sul grande schermo, ad esempio, ha fatto parte del cast di Spell, film horror del 2020 nel quale veste i panni di Tydon Woods. Nel 2021 è invece apparso in Everybody’s Talking About Jamie, musical britannico distribuito su Amazon Prime Video.

Burton si è fatto notare anche nei musical teatrali Bugsy Malone e Greatest Days, spettacolo che è stato pensato sui brani dei Take That. Nel cast ha interpretato uno dei membri della boyband immaginaria al centro della storia, portata in tournée nel Regno Unito e in Irlanda.

Il fulcro della sua professione resta però la danza, soprattutto il lavoro con Kadence UK, collettivo londinese fondato dal fratello Koby. In questa realtà Kalifa è attivo come coreografo, insegnante e ballerino. Anche Giulia, da qualche mese, è entrata a far parte dello stesso collettivo.

Giulia Stabile ha lasciato l’Italia e la tv: i motivi della decisione

Giulia ha preso una decisione non semplice mesi fa: lasciare l’Italia e, di conseguenza, anche gli impegni in tv con Amici e Tu sì que vales. Ad aprirle gli orizzonti è stata l’esperienza del tour con Rosalía. Dopo aver danzato per l’artista, si è trasferita a Londra, concentrandosi sulla danza. E poi è anche arrivato l’amore. Dunque, al momento, non sembrano esserci possibilità di vedere Stabile rientrare nelle trasmissioni della sua ‘madre’ artistica, Maria De Filippi.