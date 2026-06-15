Giulia Stabile fuori da Tú sí que vales, sostituita da Elisabetta Canalis: i motivi dell’addio

Giulia Stabile non farà più parte del cast fisso di Tú sí que vales: lo riferisce il magazine Chi, con uno scoop firmato da Giuseppe Candela. Il giornalista scrive che la ballerina ha lasciato il ruolo, ricoperto dal 2021, perché alle prese con il tour mondiale della star spagnola Rosalía. E chi la sostituirà? Maria De Filippi avrebbe ingaggiato Elisabetta Canalis, ex velina di Striscia la Notizia sparita per anni dai radar della tv ed ora pronta a rimettersi in gioco. Dunque la 47enne di origini sarde andrà a fare compagnia ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni alla conduzione del popolare talent show, che tornerà in onda su Canale 5 a fine settembre, ma le cui registrazioni inizieranno a breve.

Tú sí que vales, alla conduzione fuori Giulia Stabile e dentro Elisabetta Canalis

Fuori Stabile e dentro Canalis. E le novità in vista della nuova stagione di TSQV non sarebbero finite qui. Nelle scorse ore Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter, ha raccontato che nello show tornerà anche Belén Rodriguez. Maria avrebbe pensato per lei un ruolo nello spazio dedicato al lip sync karaoke. La modella argentina è stata alla conduzione della trasmissione per nove edizioni, fino al 2023. Dunque per lei si tratta di una sorta di ritorno a casa.

Per quel che invece riguarda il fronte della giuria, sia Parpiglia sia Giuseppe Candela concordano sul fatto che c’è stata una riconferma in blocco. Ciò significa che a valutare le esibizioni il pubblico ritroverà Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Paolo Bonolis (subentrato lo scorso anno a Gerry Scotti) e naturalmente Maria De Filippi, deus ex machina del programma. Non mancherà nemmeno Sabrina Ferilli che rivestirà ancora una volta il ruolo di vox populi, ossia sarà la giurata del ‘popolo’. Si prevedono nuove gag con l’amica ‘Queen Mary’ e con Giovannino. Anche quest’ultimo sarebbe stato confermato come ‘disturbatore’.

Da anni Canalis non aveva una parte importante in uno show di punta della tv generalista. Nel 2024 è stata co-conduttrice del programma GialappaShow con il Mago Forest, ma solamente per una puntata. Nello stesso anno aveva partecipato come concorrente al game show di Enrico Papi, Tilt – Tieni il tempo (Italia 1).