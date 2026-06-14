Rivelato il cast di Tú Sí Que Vales 2026, c’è anche Belén: Maria De Filippi in ‘soccorso’

Maria De Filippi, nonostante la stagione tv sia da poco terminata, è già al lavoro per confezionare le nuove puntate della prossima edizione di Tú Sí Que Vales. Il talent show tornerà in onda tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. Come al solito sarà collocato al sabato sera, su Canale 5. La grande novità, come rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, è il ritorno nel cast fisso di Belén Rodriguez. De Filippi avrebbe teso una mano alla modella argentina che, dal punto di vista personale, sta attraversando un periodo complesso. Naufragata la possibilità di vederla al timone dell’Isola dei Famosi, la cui conduzione è stata affidata a Selvaggia Lucarelli, Belén tornerà quindi all’ovile, ossia in quella trasmissione che l’ha vista protagonista per ben nove edizioni. Avrà però un ruolo diverso rispetto al passato.

Tú Sí Que Vales, Belén Rodriguez torna nel cast

Parpiglia scrive che la showgirl sarà impiegata a Tú Sí Que Vales nello spazio del lip sync karaoke. Maria De Filippi, che da sempre è molto sensibile alle persone in difficoltà del mondo dello spettacolo (ad esempio quando Mara Venier si ritrovò senza un contratto in Rai la chiamò proprio a TSQV), ha quindi proposto a Rodriguez di rientrare a ‘casa’, incassando un sì.

Il giornalista ha anche dato altre informazioni sul popolare talent show dell’ammiraglia Mediaset: tutto il cast della scorsa stagione è stato confermato. Ciò significa che dietro al bancone della conduzione ritroveremo Martin Castrogiovanni, Giulia Stabile e Alessio Sakara, mentre i giurati saranno di nuovo Luciana Littizzetto, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Paolo Bonolis, entrato nel team dello show lo scorso anno, sostituendo Gerry Scotti. La sola novità riguarderà, quindi, l’innesto di Belén.

Tra l’altro Parpiglia ha raccontato che in una delle puntate che saranno messe in onda si vedranno Ambra Angiolini ed Elena Santarelli, che sono state arruolate per una serata come ospiti.

Belén è stata protagonista a TSQV fino al 2023. Stando a quanto dichiarò la stessa showgirl, fu lei a decidere di andarsene. Dunque non fu Maria a volerla fuori dal programma. La modella raccontò che aveva avvertito l’esigenza di dedicarsi a nuove esperienze professionali. Da qui la scelta di lasciare il proprio ruolo.