Belén vuota il sacco: “Io ho rifiutato L’Isola dei Famosi e vi dico il motivo, il karma farà il suo corso”

Dopo giorni di indiscrezioni, retroscena e ricostruzioni della stampa, Belén Rodriguez è intervenuta in prima persona sulle vicende che l’hanno riguardata di recente. Il 25 maggio ha avuto una crisi in casa sua e avrebbe iniziato a urlare chiedendo aiuto. Sarebbero intervenuti la polizia e i vigili del fuoco presso la sua abitazione milanese. Dopodiché la showgirl sarebbe stata ricoverata per qualche ora al Policlinico. Poco prima di questo episodio è stato molto discusso il suo mancato ingaggio come conduttrice a L’Isola dei Famosi. E ancora, c’è chi ha sostenuto che sia stata denunciata per omissione di soccorso dopo che avrebbe causato due incidenti tra le strade del capoluogo lombardo.

Belén al contrattacco: “Il karma farà il suo corso”

Nel primo pomeriggio di giovedì 11 maggio, Belén ha pubblicato una lunga storia Instagram in cui ha esordito dicendo di volere chiarire alcune questioni. Poi ha ringraziato tutte le persone che le hanno espresso solidarietà e sostegno nell’ultimo periodo. Quindi è passata a sottolineare che nelle sedi opportune “chi dovrà rispondere delle proprie responsabilità, lo farà”, perché “quando ti fanno del male bisogna avere pazienza e attendere, il karma farà il suo corso”.

Probabilmente la modella 41enne ha fatto riferimento a coloro che hanno riportato sugli organi di stampa il già citato caso relativo all‘omissione di soccorso. Ieri, il suo avvocato, attraverso una nota all’ANSA, ha smentito che Belén sia stata denunciata per quel tipo di reato per i due “lievi incidenti” in questione. Dal comunicato del legale sembra emergere il seguente quadro: può darsi che la showgirl sia rimasta coinvolta nei due sinistri stradali, ma ciò non significa che sia indagata per omissione di soccorso.

Belén Rodriguez fa chiarezza sul mancato ingaggio all’Isola dei Famosi

Infine Belén ha fatto chiarezza sulla questione relativa all’Isola dei Famosi. Per settimane è stato scritto che sarebbe andata a lei la conduzione del reality show di Canale 5. Alla fine, Mediaset ha invece messo sotto contratto Selvaggia Lucarelli. C’è chi ha parlato di una reazione brutta di Belén nel sapere che il ruolo non le sarebbe più stato affidato. Tale ricostruzione ha però trovato la secca smentita della diretta interessata.

L’ex moglie di Stefano De Martino ha raccontato che è stata lei a defilarsi dalla conduzione in quanto non se l’è sentita di stare lontana da casa e dai suoi figli per circa un mese e mezzo. “Ho deciso di non accettare quando ho saputo la quantità di giorni all’estero che avrei dovuto trascorrere. Non riesco e non posso stare 45 giorni senza vedere i miei figli”, ha spiegato la 41enne.

“Non sarei stata in grado di svolgere quel compito, mancando di rispetto al mio lavoro e, con la mia assenza, secondo il mio parere, anche alla mia famiglia”, ha aggiunto Belén che ha poi ringraziato Mediaset per aver compreso le sue esigenze. “Sicuramente avremo altre occasioni”, ha concluso.