Stefano De Martino e Belén insieme in auto, le foto e il nuovo amore che prende forma: “Lei lo ascolta”

Stefano De Martino e Belén Rodriguez di nuovo insieme, di nuovo protagonisti della copertina del magazine Chi, che li ha sorpresi in auto, in centro a Milano. Il settimanale parla di un legame d’amore. Non quello che c’è tra due persone innamorate, bensì quello che a volte si crea tra due ex coniugi che, dopo aver attraversato anni di gioie e dolori uno accanto all’altra, nonostante abbiano deciso di lasciarsi, continuano a supportarsi e a volersi bene in modo viscerale. Perché Stefano e Belén, come è arcinoto, non sono più una coppia. E, probabilmente, non torneranno nemmeno a esserlo in futuro nel senso più tradizionale del termine. Però si frequentano, dialogano, quando uno dei due ha bisogno di aiuto, l’altro risponde presente.
Stefano De Martino e Belén Rodriguez insieme in auto: quando l’amore cambia forma
Stefano “è andato a prenderla dove si era rifugiata nei giorni successivi al suo ricovero. Quando si è trovata da sola in casa, confusa e spaventata”, si legge su Chi, a corredo degli scatti in cui si vede Belén in auto con l’ex marito. La showgirl argentina sta attraversando un periodo complesso dal punto di vista personale. I demoni interiori avrebbero ricominciato a farle visita. De Martino è una delle persone che meglio conosce i lati oscuri della modella, avendo passato al suo fianco, tra alti e bassi, circa dieci anni.
Visualizza questo post su Instagram
“Belen lo ascolta, perché lui la conosce”, scrive ancora Chi che aggiunge che il conduttore di Affari Tuoi “sa quali interruttori toccare per convincere questa ragazza, questo concentrato di emozioni, a seguire quelle più belle, costruttive”. Quando avvenne l’ultima definitiva separazione tra i due ex coniugi, la showgirl è entrata nel tunnel della depressione. Lei stessa lo ha raccontato più volte. Ha anche rivelato pubblicamente i tradimenti di lui. Una reazione comprensibile dettata probabilmente dall’orgoglio di donna ferita. Il tempo, però, pian piano ha fatto scivolare via ruggini e rancori. Belén e Stefano si sono così riavvicinati, hanno ripreso a dialogare, si sentono per la gestione del figlio Santiago e non solo. Infatti, quando lei ha avuto nei giorni scorsi una crisi, il primo a fiondarsi a darle sostegno è stato proprio De Martino.
Il legame che hanno instaurato oggi viene così descritto da Chi:
“L’amore sfida la sofferenza e le imperfezioni e può essere anche comprensione e condivisione, dopo essere stato passione e dolore per la separazione. Il lato positivo di queste immagini di Belen e Stefano De Martino è che questi due ragazzi, che quattordici anni fa si sono buttati in un amore al buio, oggi sono due adulti con i loro successi, le loro ferite, le loro fragilità. E sono ancora lì, uno accanto all’altra. Amarsi, nell’accezione più ampia del termine, significa esserci quando c’è bisogno, anche se si è lontani, mettendo da parte tutto quello che appartiene al passato“.
Stefano e Belén: rivelazioni a La Volta Buona
Il giornalista di Chi Valerio Palmieri, nelle scorse ore, è anche intervenuto nel programma di Rai 1 La Volta Buona, confermando una volta di più che Belén ha avuto giorni travagliati. Un momento di difficoltà in cui è spiccata la presenza di Stefano, oltre a quella dei suoi genitori, dei suoi fratelli, della sua amica del cuore Patrizia Griffini e della sua manager Antonia Achille.
“In questi giorni – ha raccontato il giornalista – lei ha avuto vicino il suo ex marito, sono stati varie volte insieme. Lui sarà sempre più spesso a Milano perché ci tiene molto a Belen. Lei ha avuto un momento di défaillance, così come capita anche a molte altre persone. Questa cosa poteva essere soprasseduta da parte della stampa. Poi le indiscrezioni si susseguono e tutti ne parlano. Lei però è sempre stata chiara e ha parlato al pubblico dei problemi con l’ansia e la depressione”.