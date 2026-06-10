Stefano De Martino e Belén insieme in auto, le foto e il nuovo amore che prende forma: “Lei lo ascolta”

Stefano De Martino e Belén Rodriguez di nuovo insieme, di nuovo protagonisti della copertina del magazine Chi, che li ha sorpresi in auto, in centro a Milano. Il settimanale parla di un legame d’amore. Non quello che c’è tra due persone innamorate, bensì quello che a volte si crea tra due ex coniugi che, dopo aver attraversato anni di gioie e dolori uno accanto all’altra, nonostante abbiano deciso di lasciarsi, continuano a supportarsi e a volersi bene in modo viscerale. Perché Stefano e Belén, come è arcinoto, non sono più una coppia. E, probabilmente, non torneranno nemmeno a esserlo in futuro nel senso più tradizionale del termine. Però si frequentano, dialogano, quando uno dei due ha bisogno di aiuto, l’altro risponde presente.

Stefano De Martino e Belén Rodriguez insieme in auto: quando l’amore cambia forma

Stefano “è andato a prenderla dove si era rifugiata nei giorni successivi al suo ricovero. Quando si è trovata da sola in casa, confusa e spaventata”, si legge su Chi, a corredo degli scatti in cui si vede Belén in auto con l’ex marito. La showgirl argentina sta attraversando un periodo complesso dal punto di vista personale. I demoni interiori avrebbero ricominciato a farle visita. De Martino è una delle persone che meglio conosce i lati oscuri della modella, avendo passato al suo fianco, tra alti e bassi, circa dieci anni.

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“Belen lo ascolta, perché lui la conosce”, scrive ancora Chi che aggiunge che il conduttore di Affari Tuoi “sa quali interruttori toccare per convincere questa ragazza, questo concentrato di emozioni, a seguire quelle più belle, costruttive”. Quando avvenne l’ultima definitiva separazione tra i due ex coniugi, la showgirl è entrata nel tunnel della depressione. Lei stessa lo ha raccontato più volte. Ha anche rivelato pubblicamente i tradimenti di lui. Una reazione comprensibile dettata probabilmente dall’orgoglio di donna ferita. Il tempo, però, pian piano ha fatto scivolare via ruggini e rancori. Belén e Stefano si sono così riavvicinati, hanno ripreso a dialogare, si sentono per la gestione del figlio Santiago e non solo. Infatti, quando lei ha avuto nei giorni scorsi una crisi, il primo a fiondarsi a darle sostegno è stato proprio De Martino.

Il legame che hanno instaurato oggi viene così descritto da Chi:

“L’amore sfida la sofferenza e le imperfezioni e può essere anche comprensione e condivisione, dopo essere stato passione e dolore per la separazione. Il lato positivo di queste immagini di Belen e Stefano De Martino è che questi due ragazzi, che quattordici anni fa si sono buttati in un amore al buio, oggi sono due adulti con i loro successi, le loro ferite, le loro fragilità. E sono ancora lì, uno accanto all’altra. Amarsi, nell’accezione più ampia del termine, significa esserci quando c’è bisogno, anche se si è lontani, mettendo da parte tutto quello che appartiene al passato“.

Stefano e Belén: rivelazioni a La Volta Buona

Il giornalista di Chi Valerio Palmieri, nelle scorse ore, è anche intervenuto nel programma di Rai 1 La Volta Buona, confermando una volta di più che Belén ha avuto giorni travagliati. Un momento di difficoltà in cui è spiccata la presenza di Stefano, oltre a quella dei suoi genitori, dei suoi fratelli, della sua amica del cuore Patrizia Griffini e della sua manager Antonia Achille.

“In questi giorni – ha raccontato il giornalista – lei ha avuto vicino il suo ex marito, sono stati varie volte insieme. Lui sarà sempre più spesso a Milano perché ci tiene molto a Belen. Lei ha avuto un momento di défaillance, così come capita anche a molte altre persone. Questa cosa poteva essere soprasseduta da parte della stampa. Poi le indiscrezioni si susseguono e tutti ne parlano. Lei però è sempre stata chiara e ha parlato al pubblico dei problemi con l’ansia e la depressione”.