Belén Rodriguez rompe il silenzio dopo la crisi, chi le è vicino e la frase sull’anima

Belén Rodriguez, dopo la crisi e il conseguente ricovero lampo, è tornata a casa e sta cercando di recuperare serenità grazie agli affetti più stretti, ossia i figli Santiago e Luna Marì, e tutte le persone care che le sono vicine: i genitori Veronica e Gustavo, i fratelli Jeremias e Cecilia, l’amica del cuore Patrizia Griffini e anche i padri dei suoi figli, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Secondo le indiscrezioni trapelate di recente, sia il conduttore di Affari Tuoi sia l’hair stylist starebbero dando supporto emotivo e concreto alla showgirl che, nel frattempo, ha ripreso anche a mostrarsi sui social dove nelle scorse ore ha pubblicato una frase in spagnolo che sembra essere una sorta di motto che intende seguire.

Belén rompe il silenzio: “Non ho tempo per cose senza anima”

“No tengo tiempo para cosas sin alma”. Questa la scritta fatta apparire dalla modella 41enne tra le sue storie Instagram. Tradotto, “non ho tempo per cose senza anima”. Evidentemente Belén ha voluto sottolineare che nella sua vita hanno priorità gli affetti e chi le dimostra vicinanza umana. Il resto passa in secondo piano. La frase potrebbe essere interpretata anche come una sorta di risposta a quel che le è accaduto di recente dal punto di vista professionale.

Secondo una ricostruzione non smentita, Belén era in pole position per prendere le redini dell’Isola dei Famosi. Mediaset, alla fine, ha invece deciso di affidare la conduzione del reality di Canale 5 a Selvaggia Lucarelli. Sempre stando alle indiscrezioni, Rodriguez ci sarebbe rimasta molto male.

Così Belén viene protetta dalle persone a lei vicine

Dopo giorni di riflessione, però, forse è arrivata alla conclusione che, in fin dei conti, si tratta ‘solo’ di lavoro, cioè di una “cosa senza anima”. Come a dire: si può rimanere scottati, ma ci sono altre vicende più importanti. Appunto le persone a cui si vuole bene. Quelle sì che hanno un’anima. E proprio grazie a quell’anima cercano di proteggere Belén quando a volte viene avvolta dal buio interiore.

Non a caso, coloro che sono vicini alla modella, dopo la crisi, non hanno rilasciato alcuna dichiarazione pubblica, consapevoli che le cure dell’anima vanno somministrate privatamente, senza clamori, senza spettacolarizzazioni. Ciò di cui Belén ha bisogno in questo momento è famiglia, affetto e tranquillità. Tutto il resto può aspettare.