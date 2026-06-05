Stefano De Martino e Belén sono tornati a fare coppia? Ecco cosa sta succedendo

Belén Rodriguez sta vivendo un periodo delicato. Nei giorni scorsi è stata ricoverata per qualche ora dopo che i vigili del fuoco, stando alla versione degli stessi pompieri che sono intervenuti presso la sua abitazione di Milano, l’hanno trovata in stato confusionale e a chiedere aiuto. Da quanto ricostruito da diverse testate, Stefano De Martino, non appena è stato informato dell’accaduto, ha annullato i suoi impegni professionali per stare vicino all’ex moglie. Anche nei giorni successivi, quando la situazione è tornata alla calma, il conduttore di Affari Tuoi avrebbe continuato a sostenere psicologicamente e concretamente la showgirl. In sostanza, nonostante la separazione e i problemi conseguenti alla rottura matrimoniale, è emerso che Stefano e Belén, genitori di Santiago, non si sono mai persi totalmente di vista. Uno scenario che ha spinto molti a ipotizzare un ritorno di fiamma.

Belén Rodriguez e Stefano De Martino: “C’è solo affetto”

Cosa c’è di vero nelle voci che sostengono che i due siano riavvicinati? La verità sembra che sia a metà strada, vale a dire che la modella e il conduttore si sarebbero sì riavvicinati e continuerebbero a volersi bene, ma come due ex che hanno un bel legame e non come due compagni di vita. Chi invece pensa che il loro matrimonio possa riprendere quota, sarebbe fuori strada. A confermare questa situazione è stato anche il giornalista Gabriele Parpiglia che, su Instagram, rispondendo a chi gli ha chiesto se ci fosse in atto una ricucitura sentimentale, si è così pronunciato: “Per i mitomani ossessionati del web c’è qualcosa di più tra Stefano e Belén, in realtà c’è solo affetto”.

Cosa sappiamo del legame attuale tra il conduttore e l’ex moglie

Il capitolo matrimoniale, quindi, sembra definitivamente chiuso. I contatti e il sostegno reciproco invece continuano a esserci. D’altra parte, di recente, è stata la stessa Rodriguez a confidare di sentire in modo frequente l’ex marito. Come già detto, i due devono crescere Santiago ed è quindi normale che si sentano. C’è da sottolineare che, sempre stando a quanto riferito da entrambi nelle ultime interviste, il loro legame non sarebbe per nulla freddo. In altre parole, non sono due ex che non si guardano in faccia e che comunicano soltanto per necessità per gestire il figlio. Dopo la fine della loro relazione, sarebbe comunque rimasto un legame profondo.