Belén Rodriguez, “Stefano De Martino la vuole salvare” e perché nessuno della famiglia parla

Belén Rodriguez lancia segnali che spingono a credere che il peggio sia alle spalle. Dopo la crisi di una settimana fa che l’ha costretta a un rapido ricovero a Milano, la showgirl 41enne ha ricominciato anche a mostrare sui social sprazzi della sua quotidianità. Pochi giorni fa si è immortalata nel letto intenta a fare l’occhiolino ai fan, come a dire ‘tutto ok’. Il 2 giugno ha invece pubblicato una storia Instagram di Luna Marì, la figlia avuta con Antonino Spinalbese. Ha ritratto la piccola mentre si trovava con lei a fare merenda in un bar. In questo momento delicato, dunque, parte della ‘cura‘ di quello che viene spesso definito il suo “male oscuro” sono i figli. Da tempo non mostra foto del primogenito Santiago in quanto, come spiegato da papà Stefano De Martino, il ragazzino ha espresso ai genitori la volontà di non finire sui social. Insomma, nessuna disparità di trattamento tra il primo figlio e Luna.

Belén Rodriguez: Stefano De Martino vicino e il silenzio saggio della famiglia

Per quanto riguarda il conduttore di Affari Tuoi, Diva e Donna ha assicurato che continua a essere di sostegno all’ex moglie. “Lui non la lascia sola, ora vuole salvarla”, si legge sul magazine. Anche Spinalbese, da quanto trapelato, starebbe dando tutto il supporto necessario alla modella. Nel frattempo tutta la famiglia di origine di Belén ha scelto di non rilasciare dichiarazioni pubbliche.

Né i fratelli Cecilia e Jeremias, né i genitori Gustavo e Veronica hanno parlato in questi ultimi giorni. Una scelta saggia ed equilibrata, finalizzata senza dubbio a far calare i riflettori sulla vita privata della conduttrice che, in questo momento, ha bisogno di pace e tranquillità, non certo di persone che la catapultino al centro dell’attenzione mediatica. Tra l’altro i genitori si trovano in Argentina e, quindi, non possono essere concretamente presenti al suo fianco. Lo sarebbero però attraverso contatti quotidiani.

Per Belén non è una fase semplice. Lei stessa, nei mesi scorsi, ha riferito di aver affrontato una pesante depressione che ha inciso anche sulla sfera professionale. A proposito di lavoro, sembrava che Mediaset fosse decisa ad affidarle la conduzione dell’Isola dei Famosi 2026. Alla fine, invece, i piani alti di Cologno Monzese hanno scelto Selvaggia Lucarelli, fatto che sarebbe stato vissuto in modo tutt’altro che sereno dalla 41enne.