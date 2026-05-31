Belén in crisi, arriva il disastroso consiglio di Barbara Bouchet: cos’ha detto l’attrice

Belén Rodriguez, dopo la crisi e il ricovero lampo di pochi giorni fa, nelle scorse ore è tornata a mostrarsi sui social pubblicando una storia su Instagram in cui la si vede nel letto tranquilla, mentre fa l’occhiolino ai follower. Un gesto per far capire che si sta riprendendo e sta recuperando la serenità. Nell’ultima settimana, tantissimi fan e molti personaggi del mondo dello spettacolo le hanno espresso vicinanza e solidarietà. Diversi anche coloro che le hanno dato consigli, molti dei quali di buon senso e condivisibili. Non è il caso di quello espresso dall’attrice Barbara Bouchet che si è avventurata in un discorso disastroso.

Vladimir Luxuria scrive a Belén e Barbara Bouchet dà un consiglio dimenticabile

Vladimir Luxuria, che con Belén anni fa è stata protagonista di alcune memorabili sfuriate all’Isola dei Famosi, nei giorni scorsi ha scritto un messaggio pubblico via social indirizzato alla showgirl. Le ha augurato di riprendersi e le ha ricordato che ci sono molte persone che le vogliono bene. Inoltre le ha suggerito di provare a farsi forza pensando ai suoi figli. Un discorso equilibrato e, infatti, apprezzato da molti utenti. Sotto al post si è fatta viva Barbara Bouchet. Il suo consiglio, invece, non è stato tra quelli più azzeccati, per usare un eufemismo.

Il commento di Barbara Bouchet

“Se fossi io Belén, prenderei i miei figli e tornerei in Argentina lontano dalle male lingue. Inizierei una nuova vita più tranquilla senza la cattiveria che la circonda”, ha scritto l’82enne italo-tedesca. Parole che hanno immediatamente innescato una polemica, con diversi utenti che, sebbene abbiano compreso i buoni propositi di Bouchet, hanno criticato il contenuto del suo commento, ricordandole che se tornasse in Argentina con Santiago e Luna Marì, allontanerebbe i piccoli dai loro padri, ossia Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.

In effetti il pensiero di Bouchet è sembrato fuori focus, oltreché irrealizzabile. In altre parole un “non consiglio”, in quanto un suggerimento è tale se può in qualche modo servire alle persone a cui lo si rivolge. Da sottolineare inoltre che non ha avuto un gran tatto nei confronti dei già citati Spinalbese e De Martino: nel ragionamento dell’attrice non sono stati minimamente contemplati.