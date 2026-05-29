Belén, Stefano De Martino e Spinalbese insieme a trovarla a casa: come sta

Belén Rodriguez si starebbe riprendendo, grazie al riposo e all’affetto delle persone che le sono vicine, tra cui i suoi ex compagni Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Lo riferisce l’esperto 0di gossip Alessandro Rosica attraverso una storia pubblicata su Instagram, in cui ha raccontato che nella giornata di ieri a casa della modella si sono recati sia il conduttore di Affari Tuoi sia l’hair stylist (la showgirl 41enne con il primo ha avuto il figlio Santiago, con il secondo la figlia Luna Marì).

Belén: il supporto degli ex compagni, dell’amica, dei genitori e dei fratelli

Al suo fianco ci sarebbe anche l’amica del cuore Patrizia Griffini, oltre alla sorella Cecilia. I genitori Veronica e Gustavo, invece, sono lontani, in quanto si trovano in Argentina. Rosica ha fatto sapere che comunque stanno trovando il modo di essere presenti con la figlia tramite videochiamate e messaggi. Non è chiaro se anche il fratello Jeremias sia nella terra d’origine oppure se si trovi a Milano. Senza dubbio anche lui starà dando sostegno alla sorella visto l’ottimo legame che ha sempre avuto con lei.

Assoluto riserbo sulla crisi

Per il momento, la diretta interessata e nessuno di chi le è accanto ha commentato quanto avvenuto pochi giorni fa, quando Belén ha iniziato a urlare nella sua abitazione a Milano, in zona Brera. Polizia, sanitari e vigili del fuoco sono corsi sul posto, temendo che la modella potesse compiere gesti estremi; è anche stata chiusa la via in cui sorge l’edificio dove abita, come da protocollo. Successivamente i pompieri hanno fatto sapere che la conduttrice non ha palesato in alcun modo intenzioni suicide. Hanno però spiegato che l’hanno trovata in stato confusionale.

Per questo è stata accompagnata in ospedale dove si è sottoposta a una serie di accertamenti. Dopo qualche ora è stata dimessa. Sulle cause che hanno provocato il malessere vige assoluto riserbo. Si sa invece che Belén sta affrontando un periodo complesso dal punto di vista personale. Lei stessa ha dichiarato pubblicamente in diversi frangenti di aver avuto a che fare con la depressione e con momenti bui. In queste ore molte persone del mondo dello spettacolo le hanno espresso solidarietà e vicinanza.