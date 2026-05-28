Belén ricoverata, trapela una versione alternativa: la nuova ricostruzione (sospetta)

Belén Rodriguez, pochi giorni fa, dopo aver lanciato grida dal suo appartamento milanese, chiedendo aiuto, è stata ricoverata e successivamente dimessa nel giro di poche ore. A lungo i vigili del fuoco intervenuti sul posto, secondo la versione fornita dagli stessi pompieri, avrebbero suggerito alla showgirl di aprire la porta. Lei si sarebbe rifiutata più volte. Avrebbe aperto solo dopo che i soccorsi stavano forzando l’ingresso. Inoltre è stato riferito che è stata trovata in stato confusionale. Ed è su questo punto che la versione fornita dal magazine Gente inizia a discostarsi da quella raccontata finora da diversi organi di informazione.

La versione alternativa sulla crisi di Belén: bloccata in bagno

Il settimanale, nell’ultimo numero in edicola, ha sostenuto che chi è vicino alla modella in questo momento ha spiegato che Belén è incappata in un semplice incidente domestico, sarebbe cioè rimasta chiusa in bagno. Per questo motivo avrebbe gridato, cercando aiuto. In sostanza, le urla sarebbero state causate dallo spavento di essere rimasta intrappolata e non da uno stato confusionale. Si tratta di una versione molto edulcorata se confrontata con quella più in voga. E anche molto sospetta.

Diversi gli interrogativi riguardanti il racconto di Gente: quando vengono riportate vicende di personaggi vip delicate e non corrispondenti alla realtà, sono spesso i diretti interessati e/o chi viene citato come protagonista degli eventi a smentire. In questo caso, ad esempio, Stefano De Martino che sarebbe immediatamente corso dall’ex moglie per sostenerla e darle tutto il supporto necessario. Ebbene, né Belén né il conduttore di Affari Tuoi, per ora, hanno detto alcunché. Silenzio tombale.

Viene da pensare che se si fosse trattato di un ‘semplice’ incidente domestico, tutto il can can mediatico che si è generato attorno alla faccenda sarebbe stato messo a tacere in fretta. E invece non è accaduto nulla di tutto questo. Al momento anche i familiari della modella preferiscono mantenere il massimo riserbo sulla vicenda. Né la sorella Cecilia, né il fratello Jeremias, né i genitori, che attualmente si trovano in Argentina, si sono espressi.