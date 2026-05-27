Stefano De Martino si è precipitato da Belén dopo il malore, il racconto di chi lo ha visto

Stefano De Martino, non appena è stato avvertito del crollo psicofisico dell’ex moglie Belén Rodriguez, si è precipitato da lei per darle sostegno e per farle sentire la sua vicinanza. Lo rivela Fanpage.it dopo che lungo la mattinata di lunedì 25 maggio la conduttrice 41enne argentina ha lanciato urla dalla sua casa in zona Brera a Milano, chiedendo aiuto disperatamente. Uno dei vicini ha lanciato l’allarme e nell’appartamento della showgirl sono giunti i vigili del fuoco, la polizia e un’ambulanza. Si temeva che la modella potesse compiere gesti estremi. I pompieri che sono intervenuti, invece, hanno allontanato questa ipotesi, spiegando che Belén, trovata in stato confusionale, non ha manifestato alcun intento suicida.

Stefano De Martino vicinissimo all’ex moglie Belén Rodriguez

Secondo quanto ricostruito da Fanpage.it, le forze dell’ordine, dopo aver capito che la donna bisognosa di soccorso era la showgirl, hanno contattato De Martino che è stato messo al corrente della situazione. Così la testata: “A quel punto, stando a quanto apprendiamo da persone che hanno assistito all’accaduto, De Martino si sarebbe precipitato presso l’abitazione di Rodriguez, preoccupandosi di stare vicino all’ex moglie in quei momenti difficili: “È corso subito da lei”, ci viene riferito da chi era presente”.

Sempre da quanto riferito, De Martino avrebbe anche avuto un ruolo nel convincere Belen a farsi trasportare in ospedale. Alla fine Rodriguez, che inizialmente non voleva aprire la porta della sua abitazione nonostante lei stessa avesse lanciato grida di aiuto, ha fatto entrare i soccorsi che stavano per accedere forzando la porta. Successivamente è stata trasportata in codice giallo al Policlinico. Dalla struttura sanitaria è stata dimessa dopo qualche ora, in buone condizioni di salute, come hanno fatto sapere i medici che l’hanno avuta in cura.

De Martino avrebbe supportato l’ex moglie fino a quando non ha lasciato il nosocomio milanese. Oltre ad accompagnarla in ospedale, per darle tutto il sostegno necessario, avrebbe saltato la trasferta romana per le previste registrazioni di Affari Tuoi. C’era sempre il conduttore napoletano quando Belén è uscita dal Policlinico. L’avrebbe riportata lui a casa.

La versione dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco hanno raccontato che la modella è stata trovata in stato confusionale e che si “esprimeva a monosillabi”. Immediatamente è stata chiusa temporaneamente al traffico la via del palazzo dove vive Rodriguez, un protocollo previsto quando si teme che le persone richiedenti aiuto possano compiere gesti estremi. Come sopra detto, è invece stato appurato che questo scenario non si è verificato.

I motivi del crollo di Belén

Al momento Belén non ha rilasciato dichiarazioni. Nei mesi scorsi, però, ha spiegato in varie interviste di vivere un momento complesso della sua vita. Non è nemmeno un mistero che la conduttrice abbia combattuto contro il demone della depressione, come lei stessa ha più volte raccontato pubblicamente. Le notizie delle ultime ore che l’hanno riguardata sono giunte dopo che si è saputo che la 41enne non è stata scelta da Mediaset per condurre L’Isola dei Famosi. L’azienda di Cologno Monzese avrebbe cambiato idea all’ultimo minuto. Quando è stata comunicata la scelta, Belén ci sarebbe rimasta molto male. Anche questa faccenda potrebbe aver contribuito al suo malessere.