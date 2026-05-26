Crollo di Belen, pompieri rivelano che “parlava a monosillabi”: poi il commento fiume di Alba Parietti

Belen Rodriguez, dopo essere stata ricoverata al Policlinico di Milano nella mattinata di martedì 26 maggio, è stata dimessa dall’ospedale. Lo ha riferito la stessa struttura sanitaria, come riportato da Fanpage.it. La testata campana ha anche raccolto la testimonianza dei vigili del fuoco che sono intervenuti presso l’abitazione della modella argentina, trovata in stato confusionale e bisognosa di cure. A lanciare l’allarme sulle sue condizioni è stato un suo vicino di casa che dimora in zona Brera, a Milano. L’uomo ha udito la showgirl urlare dal bagno “aiutatemi”. Ha così contattato i soccorsi che sono intervenuti tempestivamente. Sulla vicenda si è anche pronunciata Alba Parietti, attraverso un lungo post diffuso sui suoi profili social.

Belen Rodriguez dimessa dall’ospedale: parlano i medici

“La paziente è in buone condizioni ed è stata dimessa”, hanno fatto sapere i medici che hanno avuto in cura Belen per qualche ora. Da quanto emerso, i pompieri, dopo l’SOS del vicino della showgirl, si sono precipitati nell’appartamento di quest’ultima che, inizialmente, si è barricata in casa e non ha aperto la porta d’ingresso, nonostante la richiesta di aiuto da lei stessa gridata.

La testimonianza dei pompieri

“I pompieri hanno dovuto forzare la porta d’ingresso dello stabile prima di raggiungere la conduttrice, trovata sola in casa, sul balconcino e poi nel bagno, in un evidente stato confusionale e capace di esprimersi solo a monosillabi”, scrive Fanpage.it, citando fonti dei vigili del fuoco, che hanno inoltre confermato che l’allarme è scattato poco dopo le 7 del mattino, dopo che uno dei condomini si è accorto delle urla provenienti dall’abitazione della conduttrice. “Aiuto, aiutatemi”, avrebbe urlato Rodriguez dal suo appartamento situato al quarto piano dello stabile.

“Sul posto è immediatamente confluita la partenza della sede centrale dei Vigili del Fuoco di via Messina, insieme al personale sanitario del 118 e alle pattuglie della Polizia di Stato”, hanno spiegato sempre le testimonianze. La via in cui ha sede il palazzo in cui dimora la showgirl è stata temporaneamente chiusa al traffico, come stabilito dai rigidi protocolli di sicurezza previsti quando si teme per l’incolumità di una persona barricata o impossibilitata ad aprire.

I pompieri: “Belen si esprimeva a monosillabi”

“Non sapendo se fosse da sola, da procedura abbiamo dovuto necessariamente forzare la porta d’ingresso per cercare di prestare soccorso in tempi rapidi – hanno raccontato i pompieri -. Se la persona che è dentro non apre autonomamente, siamo costretti a intervenire“. E ancora: “Lei era in bagno, non riusciva ad aprire la porta perché l’aveva chiusa e non si ricordava il perché. Era in evidente stato confusionale, a un certo punto ha deciso di aprire. Riusciva soltanto a dire qualche parola, a monosillabi”.

Sempre chi è intervenuto in soccorso, ha precisato che la showgirl “non ha mai manifestato l’intenzione di compiere atti estremi”. Dopo che è stata aperta la porta del bagno, Belen si è calmata ed ha accettato di farsi visitare e di essere trasportata per accertamenti in ospedale. Sarebbe anche stato appurato che, al momento in cui si è ritrovata in stato confusionale, in casa era sola e non con i figli.

Il commento di Alba Parietti

Alba Parietti ha scritto un lungo post su Instagram commentando la vicenda che ha coinvolto la collega. “La gente – ha esordito – pensa spesso che il successo, i soldi, la bellezza o la popolarità bastino per essere felici. E invece non è così. Anzi, a volte è proprio il contrario. Perché quando vivi sempre sotto lo sguardo degli altri, quando tutti ti desiderano, ti cercano, ti adulano, finisci quasi per non capire più chi ti vuole davvero bene e chi invece è semplicemente attratto da quello che rappresenti”.

“Ci sono momenti nella vita – ha proseguito – in cui anche le persone apparentemente più forti crollano. Succede quando arrivano le delusioni, le perdite, la fine di un amore importante, oppure semplicemente quando ci si sente improvvisamente più soli, più vulnerabili, più stanchi. E credo che per una donna che ha vissuto per anni dentro un mondo dove l’immagine conta così tanto, tutto questo possa fare ancora più male”.

E ancora: “La verità è che ci vuole una forza enorme per reggere certi livelli di esposizione, gli alti e bassi, la crudeltà degli esseri umani, anche quelli di cui ti fidavi di più. E i tuoi nervi crollano, ma non puoi chiedere aiuto. La gente vede il glamour, il successo, ma non vede il peso che tutto questo può avere sull’anima. Non vede la paura di non sentirsi più abbastanza, di essere sostituita, dimenticata, giudicata continuamente anche nei momenti più fragili”.

“Io a Belen voglio augurare soprattutto pace – ha continuato Parietti -. Pace vera. Le auguro di ritrovare serenità, leggerezza, persone sincere accanto. Le auguro di sentirsi amata per quello che è davvero, non per quello che rappresenta. E le auguro anche di tornare a guardarsi con gli occhi buoni con cui probabilmente l’hanno guardata in milioni, ma con cui forse lei stessa, in questo momento, fatica a vedersi. Tutti ti vedono forte, risolta, ricca, ancora bellissima e tu dentro hai angoscia, paura. Hai bisogno di un porto sicuro, hai bisogno di sentirti protetta, ma vorresti solo essere capita, aiutata, accarezzata, abbracciata, rassicurata. Sei stanca della maschera che devi sempre indossare.

“Perché dietro un volto famoso, dietro una donna bellissima, dietro una copertina, c’è sempre una persona. E le persone, anche quelle che sembrano avere tutto, qualche volta si spezzano in silenzio. Ti abbraccio e ti capisco”, ha concluso la conduttrice piemontese.