Belen disperata urla e si barrica in casa, trattativa di 3 ore con la polizia: poi la corsa in ospedale

Sono ore delicate quelle che sta vivendo Belen Rodriguez. Da quanto riportato dai quotidiani La Repubblica e Il Giorno, la conduttrice e modella argentina sarebbe stata ricoverata in ospedale dopo aver avuto una forte crisi in casa sua. Nell’elegante palazzo in cui abita a Milano in zona Brera, i residenti avrebbero sentito le sue urla disperate provenire dalle finestre dello stabile. “Aiuto, aiutatemi”, avrebbe gridato la 41enne. Qualcuno – pare un vicino di casa – ha allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia e un’ambulanza. Il tutto si sarebbe svolto la mattina di martedì 26 maggio. Per permettere le delicate operazioni di soccorso, l’intera via a senso unico è stata sbarrata al traffico.

Belen sta male: polizia, medici e vigili del fuoco a casa sua, poi il trasporto in ospedale

Sempre dalle prime ricostruzioni, Belen, nonostante la richiesta di aiuto, si sarebbe barricata in casa, da sola. Dopo che le forze dell’ordine e i sanitari per circa tre ore avrebbero provato a convincerla ad aprire per prestarle soccorso senza ottenere il risultato sperato, sono entrati in azione i vigili del fuoco che hanno iniziato a forzare la porta d’ingresso con gli attrezzi. Soltanto allora la 41enne ha aperto. Chi l’ha vista l’ha descritta in un evidente stato di alterazione psicofisica. Assistita dal personale del 118, è poi stata trasportata in codice giallo al Policlinico per accertamenti.

Belen “devastata” per non aver ottenuto la conduzione dell’Isola dei Famosi

Nelle scorse ore è accaduto un fatto che, in qualche modo, potrebbe avere influito sulla crisi della modella. Per settimane è stata data come certa conduttrice della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Alla fine, invece, Mediaset avrebbe deciso di puntare su Selvaggia Lucarelli. L’ex moglie di Stefano De Martino avrebbe reagito malissimo. Questo almeno è ciò che ha riferito il giornalista Gabriele Parpiglia che nella sua newsletter ha riportato il seguente retroscena:

“Belen Rodriguez è fuori da L’Isola dei Famosi e lo ha scoperto sabato 23 maggio in mattinata. Nel pomeriggio, il caos. La sua reazione è stata devastante e grave. A livello umano, lacrime e voglia di mollare tutto. Lacrime per il lavoro sfumato definitivamente e per il periodo no“.

Il periodo buio di Belen

Non è un mistero che la showgirl stia vivendo un momento complesso. Qualche mese fa, lo aveva ammesso lei stessa, dopo che si era presentata a un evento di Vanity Fair in stato confusionario. Allora la modella aveva spiegato di far uso di psicofarmaci per tenere a bada gli attacchi di panico e le ansie. Non ha nemmeno mai fatto mistero di essere piombata, dopo la fine del matrimonio con De Martino, nella depressione. Ma sembrava che il peggio fosse alle spalle e che si fosse risollevata. Poi il crollo del 26 maggio.