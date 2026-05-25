Palinsesti estivi Mediaset: Scotti non si ferma, torna Temptation, Belen distrutta. Chi va in ferie e chi arriva

Mediaset ha svelato le carte per quanto riguarda i palinsesti estivi. La grande novità è che Gerry Scotti, con La Ruota della Fortuna, non si fermerà. Il quiz show sarà trasmesso non stop anche a giugno, luglio e agosto. In prima serata, a partire da luglio, tornerà Temptation Island. Il reality delle tentazioni prodotto dalla Fascino Pgt di Maria De Filippi sarà condotto dal confermatissimo Filippo Bisciglia. Dopo l’avventura al Grande Fratello Vip, Ilary Blasi sarà di nuovo protagonista sull’ammiraglia, guidando Battiti Live con il fido compagno Alvin. Spazio poi a molti film e alle soap turche e spagnole. Inoltre, in estate, sarà registrata la nuova edizione dell’Isola dei Famosi che, però, verrà trasmessa il prossimo autunno o in inverno. Notizia dell’ultima ora, non sarà Belen Rodriguez a condurre, come invece sembrava scontato: la scelta dei piani alti di Cologno Monzese avrebbe gettato nello sconforto la modella.

Palinsesti Mediaset: si ferma Uomini e Donne

Come ogni anno, durante l’estate, Uomini e Donne si ferma. Su Canale 5, dopo Beautiful andrà in onda la serie turca Far Away. A seguire, nella slot 16:00 – 18:30 saranno alternati film e soap. Dunque anche Dentro la Notizia andrà in ferie per tornare a settembre.

Prima Serata di Canale 5: cosa vedremo

Lunedì: Battiti Live (terminato il ciclo di concerti verrà trasmessa una serie tv) Martedì: Un Nuovo Inizio (serie tv spagnola ambientata nella Spagna rurale degli anni ’60) Mercoledì: film Giovedì: dal 4 giugno gli episodi della serie Montmartre, da luglio Temptation Island Venerdì: serie turche Sabato: repliche di show come Ciao Darwin Domenica: la soap opera turca Racconto di una Notte

La prima serata su Italia 1 e Rete 4

Di seguito la programmazione di Italia 1:

Lunedì: la serie tv Chicago PD Martedì: programmi in replica Mercoledì: film Giovedì: film Venerdì: serie tv Chicago Fire e Chicago Med Sabato: film Domenica: film

Di seguito la programmazione di Rete 4:

Lunedì: film Martedì: film Mercoledì: Zona Bianca Giovedì: film Venerdì: Quarto Grado (sarà poi sostituito da un film) Sabato: la soap spagnola La Promessa Domenica: film

Il caso Belen: sfumata la conduzione dell’Isola dei Famosi

Belen non condurrà L’Isola dei Famosi. La notizia è stata lanciata dal settimanale Chi e ripresa dal giornalista Gabriele Parpiglia, il quale, nella sua newsletter, ha sostenuto che la modella argentina è distrutta: “Belen è fuori da L’Isola dei Famosi e lo ha scoperto sabato 23 maggio in mattinata. Nel pomeriggio, il caos. La sua reazione è stata devastante e grave. A livello umano, lacrime e voglia di mollare tutto. Lacrime per il lavoro sfumato definitivamente e per il periodo no“.