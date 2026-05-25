Isola dei Famosi, Mediaset punta su Selvaggia Lucarelli: doccia gelata per Belen, rivelato il primo naufrago

Doccia gelata per Belen Rodriguez: Mediaset avrebbe fatto dietrofront per quanto riguarda l’affidarle la conduzione della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. La trattativa, che sembrava ormai blindata e da chiudere positivamente con una firma, sarebbe saltata nelle scorse ore. A riferirlo è il settimanale Chi, che aggiunge che i piani alti di Cologno Monzese sarebbero ora orientati a puntare su Selvaggia Lucarelli, reduce dall’esperienza su Canale 5 come opinionista al Grande Fratello Vip. Il magazine edito da Mondadori ha lanciato anche un altro scoop relativo al reality dei naufraghi, rendendo noto il primo concorrente messo sotto ingaggio dalla produzione: si tratta di Francesco Chiofalo, influencer romano che nei giorni scorsi è tornato alla ribalta televisiva grazie a una stralunata intervista rilasciata a Belve.

L’Isola dei Famosi: niente conduzione per Belen Rodriguez, ipotesi Selvaggia Lucarelli

Mediaset deve fare in fretta e chiudere velocemente il discorso cast e conduzione sull’Isola, visto che il programma sarà registrato nel mese di giugno nelle Filippine e non più in Honduras, come avvenuto per anni. Il format sarà rivoluzionato: sparirà la diretta, con le puntate che saranno trasmesse solo dopo un attento lavoro di post produzione, come avviene per Temptation Island. Non ci sarà nemmeno più lo studio, quindi niente dibattito live. Il nodo principale da sciogliere è quello inerente a chi consegnare le chiavi del reality. Belen sembrava in pole position. Tuttavia, alla fine, i vertici del Biscione l’avrebbero scartata. E c’è da scommettere che la showgirl ci sarà rimasta male (di recente aveva raccontato di sperare che l’azienda le affidasse la guida del programma).

Adesso, in cima alla lista di Mediaset, ci sarebbe Selvaggia Lucarelli, la quale avrebbe convinto la dirigenza che l’ha vista all’opera al GF Vip da poco concluso. Tra l’altro, le tempistiche di realizzazione dell’Isola le permetterebbero anche di poter continuare a essere una giurata di Ballando con le Stelle. Le riprese dello show dei naufraghi saranno effettuate tra giugno e luglio. Dunque a settembre, qualora trovi l’intesa con la trasmissione danzante di Milly Carlucci, potrà tornare dietro al bancone ad alzare le temute palette.

Francesco Chiofalo è un concorrente dell’Isola dei Famosi 2026

Come già accennato, le novità riguardanti L’Isola spifferate da Chi non sono finite qui. Nel cast dei concorrenti è stato messo sotto contratto l’istrionico Francesco Chiofalo, influencer discusso per la sua passione per la chirurgia estetica. Il 37enne romano si è fatto notare in tv di recente, oltre che per la già citata intervista a Belve, anche per la partecipazione al reality The 50 Italia su Prime Video.