Ultimatum di Gilda Ambrosio a Stefano De Martino: lui irritato di vedere le ex Tronelli e Belen all’Isola

Stefano De Martino continua a dichiararsi single, anche se non smette di frequentare la stilista Gilda Ambrosio. Tra i due, da anni, c’è un legame “speciale”, la cui natura non è mai stata chiarita fino in fondo pubblicamente. C’è chi dice che condividano una ferrea amicizia e chi dice che ci sia qualcosa in più a livello sentimentale. Della vicenda è tornato a interessarsi il magazine Oggi, che riferisce che Ambrosio avrebbe dato un ultimatum al conduttore Rai. Nel frattempo Stefano sarebbe stato irritato dal fatto che la sua ex Caroline Tronelli sarebbe stata ingaggiata come naufraga dall’Isola dei Famosi. La nuova stagione del reality dovrebbe essere affidata a Belen Rodriguez. Se così fosse, si ritroverebbero vicine vicine l’ex moglie e l’ultima fidanzata di De Martino. Per il gossip, un mix esplosivo. Proprio ciò che non vuole il 36enne campano, il quale da tempo sta cercando di smarcarsi dalla cronaca rosa.

L’ultimatum di Gilda Ambrosio a Stefano De Martino: retroscena

“Se scegli di uscire con me, non voglio altre ragazze attorno”. Sarebbe stata questa la frase lapidaria che Ambrosio avrebbe rivolto a De Martino di recente, quando lui avrebbe iniziato a frequentare la collega Brenda Lodigiani. La voce non ha trovato né conferme né smentite dai diretti interessati. Il settimanale Oggi ha anche pubblicato degli scatti in cui si vedono la stilista e il conduttore passeggiare per le vie di Milano.

Caroline Tronelli naufraga all’Isola dei Famosi e Belen alla conduzione? De Martino sarebbe irritato

Sempre la rivista Oggi ha scritto che Caroline Tronelli parteciperà come naufraga alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi. A condurre, molto probabilmente, ci sarà Belen (manca ancora l’ufficialità che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni). “Il destino televisivo di Belen potrebbe dunque, ancora una volta, intrecciarsi con quello sentimentale del suo ex marito”, si legge sul magazine.

E ancora: “Secondo quanto ci risulta, Stefano non vedrebbe di buon occhio né la conduzione di Belen né tantomeno la partecipazione di Caroline come concorrente. Il motivo? Da tempo il volto di Affari Tuoi sta lavorando con grande attenzione sulla propria immagine pubblica, cercando di allontanarsi definitivamente dal gossip sentimentale che per anni lo ha inseguito”.

Come già accennato, sempre ammesso e non concesso che Tronelli sarà una naufraga del reality e Belen la conduttrice, è comprensibile il fastidio che proverebbe De Martino che conosce perfettamente i meccanismi del gossip. Vale a dire che sa che inevitabilmente il suo nome continuerà a fare capolino nella cronaca rosa del Bel Paese, qualora l’ex moglie e l’ex fidanzata si ritroveranno, seppur con ruoli differenti, nella medesima trasmissione.

Lui vorrebbe che la sua immagine, soprattutto da quando è diventato uno dei volti di punta di Rai 1, sia solamente accostata alla sua attività professionale. Tra l’altro ha un Sanremo da organizzare e vorrebbe essere distratto il meno possibile dal chiacchiericcio mediatico.