Sandra Milo, dopo il dramma a Verissimo parla la figlia Debora Ergas: “Non sapevo”

Sandra Milo e i problemi con il fisco, a Italia Si interviene la viglia Debora Ergas: “Non sapevo, è stato uno shock”

Nell’ultima puntata di ItaliaSi! (in onda oggi 6 aprile), proprio mentre su Canale 5 veniva trasmessa la drammatica intervista di Sandra Milo, è intervenuta la figlia dell’iconica attrice per dire la sua sui problemi con il fisco della madre. Debora Ergas, nota giornalista de La Vita in Diretta, ha scelto il programma di Marco Liorni per fare un po’ di chiarezza sulla vicenza, dopo la pesante intervista registrata qualche giorno fa per il talk show di Silvia Toffanin. “Non sapevo che mia madre avesse rilasciato quest’intervista. Scoprirlo è stato per me un shock! Le sue frasi forse sono state un gesto di altruismo da parte sua che, come tanti italiani, ha problemi con il fisco”, afferma la Ergas in diretta su Raiuno.

La figlia di Sandra Milo parla a ItaliaSi! dopo le dichiarazioni angoscianti della mamma: “L’ha detto in un momento di sconforto”

Il celebre volto de La Vita in Diretta ci tiene a sottolineare che questi guai con il fisco sono comuni a molti italiani e che probabilmente la madre ha sentito la necessità di fare qualcosa per tutte le persone che vivono la sua stessa situazione; una testimonianza che potesse lasciare il segno. Così afferma: “Mia madre si sarà immedesimata in tutte le persone che vivono dei momenti difficili con il fisco. Lei vive del suo lavoro, non ha niente di intestato. Probabilmente ha rilasciato quelle dichiarazioni per dare uno scossone a chi è finito nelle mani del fisco”. E poi aggiunge: “L’ha detto in un momento di sconforto!”.

Sandra Milo ha pensato al suicidio e al ritiro dalle scene: il racconto a Verissimo e ItaliaSi!

Debora Ergas ha affermato da Marco Liorni di non esser stata al corrente di questa intervista rilasciata dalla madre per Verissimo, così come Sandra Milo ha raccontato a Silvia Toffanin di non aver mai detto molto ai suoi figli per non farli preoccupare. Insomma oggi sia su Raiuno che sul quinto canale si è parlato molto del dramma della Milo, che ha tenuto il pubblico col fiato sospeso con alcune dichiarazioni alquanto angoscianti. L’attrice infatti ha confessato di aver pensato al suicidio e alla possibilità di ritirarsi dalle scene, tanto da affermare: “Magari questa è l’ultima intervista televisiva che rilascio, voglio ritirarmi dalle scene, non ce la faccio più”. Sandra Milo avrebbe un debito con lo stato italiano di 850mila euro. La figlia, prima di chiudere il suo intervento, ci tiene però a sottolineare: “Mia mamma ha sempre amato la vita, tanto”.