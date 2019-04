Sandra Milo a Verissimo: “Ho pensato al suicidio”, il dramma dell’attrice

Verissimo, Sandra Milo racconta il suo dramma: “Voglio ritirarmi dalle scene”

Sandra Milo a Verissimo sarà protagonista domani di una intervista davvero molto toccante. L’ospite di Silvia Toffanin confesserà di aver pensato di porre fine alla sua vita, un’intervista esclusiva che potrebbe essere anche l’ultima per l’attrice. “In questo periodo ho pensato seriamente al suicidio”, si legge infatti nel comunicato. C’è un motivo alla base di questi pensieri, che non nascono certamente dal nulla. L’icona del cinema italiano, così stata annunciata nella pubblicità di Verissimo, racconterà cosa sta succedendo nella sua vita e la situazione drammatica con il fisco. “Magari questa è l’ultima intervista televisiva che rilascio, voglio ritirarmi dalle scene, non ce la faccio più”, ha detto a Silvia Toffanin. Il racconto prosegue con più dettagli sulla sua situazione attuale.

Sandra Milo, il lungo sfogo nell’intervista a Verissimo

Sandra Milo nel suo sfogo ha aggiunto: “Lo Stato mi ha chiesto tre milioni di euro, poi, accorgendosi dell’errore, è sceso a 850mila euro, che sono comunque moltissimo soldi. Lavoro, lavoro ma non guadagno niente perché va tutto all’Agenzia delle Entrate. Mi hanno confiscato tutto”. Un periodo sicuramente non facile per l’attrice, che racconterà per la prima volta nello studio di Verissimo il suo dramma. Lo sfogo non si limiterà a quanto detto finora, perché Sandra Milo poi confesserà di non avere più le forze per lottare. Nonostante fino a oggi abbia tentato di tenere nascosto ciò che le sta succedendo, adesso non riesce più a reggerne il peso.

Sandra Milo: “Un sacco di gente si è suicidata per una situazione come la mia”

Sempre nello studio di Verissimo, Sandra Milo ha detto: “Ho retto fino adesso perché non volevo che i miei figli sapessero di questa situazione, ma ora non ce la faccio più, non posso più lottare. Mi sento vittima di un’ingiustizia. Perché il mio paese mi tratta così? Io non sono una criminale”. L’ospite di Verissimo ha poi raccontato di aver ricevuto aiuto da parte dei suoi amici, tra cui Maurizio Costanzo. Lei è consapevole però che non possono continuare ad aiutarla a lungo, fino alla confessione scioccante: “Il suicidio potrebbe essere una scossa, un modo per cambiare le cose. C’è un sacco di gente che si è suicidata per una situazione come la mia. La vita è bellissima anche quando desideri di morire, perché vuol dire che hai ancora un desiderio”. Infine, il desiderio di cambiare vita: ha detto che assolverà agli impegni già presi, poi “basta stare sulla ribalta”.