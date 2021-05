Samuele Barbetta dopo Amici: prime parole sui social e incontro speciale

Samuele Barbetta dopo Amici è tornato su Instagram. Ha lasciato il programma giovedì scorso, quando c’è stata la registrazione della settima puntata. Non poteva tornare sui social network fino alla messa in onda della puntata, ovvero sabato sera. Il ballerino però si è preso altri due giorni di tempo prima di riapparire sul suo profilo Instagram. Un ritorno atteso da parte dei fan, le prime parole dopo l’eliminazione ad Amici sono sempre molto attese per tutti. Seguiranno interviste e impressioni, ma il messaggio sui social è per tanti fan più prezioso delle interviste, perché è il primo contatto che hanno con gli allievi.

Il fatto che Samuele abbia tardato a scrivere le prime parole su Instagram dopo Amici non ha sorpreso poi tanto i suoi sostenitori. Chi lo ha seguito nella scuola ha imparato a conoscerlo, il ballerino ha un carattere un po’ introverso e non ha nascosto infatti di avere qualche difficoltà a comunicare su Instagram. Ha promesso però di imparare molto presto:

“Sto cercando il modo di essere più comunicativo possibile in questo posticino ma sono davvero imbranato. Intanto ringrazio davvero tutti quelli che hanno speso parole meravigliose per me e il percorso che ho affrontato ad Amici. Davvero davvero grazie di cuore”

Ma non è tutto. Questo è il messaggio scritto nelle storie, insieme a un video in cui lui guarda nell’obiettivo. Sulla bacheca però ha pubblicato due foto: la prima per esprimere il suo stato d’animo dopo l’eliminazione al Serale di Amici; la seconda sta facendo il giro dei social. Samuele ha pubblicato una foto insieme a Evandro. “La reunion, mi sei mancato”, ha scritto. I due hanno legato tantissimi in casetta, infatti quando il cantante ha perso la sfida ed è uscito ci sono stati dei messaggi proprio con Samuele. Evandro è rimasto nei cuori di tanti spettatori di Amici 2021, non a caso la foto insieme a Samuele è stata condivisa da tantissimi utenti su Twitter.

Nei prossimi giorni magari si rifarà vivo, pubblicherà altri messaggi e parlerà con i fan. Potrebbe anche attivare le domande, un modo più diretto di comunicare con chi lo ha sostenuto fino a oggi e continuerò a farlo. Samuele Barbetta è stato uno dei protagonisti di Amici 20, questo nessuno glielo potrà mai togliere. Grazie a Maria De Filippi ha avuto modo di mostrare il suo talento unico e speciale e avrà una lunga carriera. Ed è tornato a casa anche con un’altra grande vittoria: la stima e l’ammirazione della conduttrice.