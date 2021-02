Amici, Evandro dopo l’eliminazione scatena i fan: messaggi con Samuele

Evandro dopo Amici 20 è tornato subitissimo sui social network. I fan non si aspettavano di vedere apparire dei messaggi del cantante appena dopo l’eliminazione. Il giovane allievo ha perso la sfida contro Tancredi e ha dovuto lasciare la scuola. Il suo percorso non è stato sempre facile, anzi è stato decisamente in salita, ma ha ricevuto molto sostegno dai fan, su Twitter in particolare. Ed è proprio sul social network dei cinguettii che si è fatto vivo Evandro dopo l’eliminazione ad Amici. Non senza scatenare i fan, perché c’è stato anche uno scambio di messaggi con il ballerino Samuele.

Appena si è conclusa la registrazione e ha lasciato la casetta, Evandro su Twitter ha postato una foto scattata per strada. Come didascalia ha scritto: “Fuori come un balcone”. Un commento che ha scatenato l’ilarità dei fan e che non è di certo passato inosservato. Appena qualcuno ha scoperto che Evandro è tornato sui social dopo Amici ha iniziato a far girare il tweet condividendolo, e il resto è venuto da sé. I suoi tweet hanno generato tante interazioni, tra mi piace e commenti ma anche retweet. E magari proprio per l’enorme entusiasmo dei fan, Evandro ha subito postato un altro messaggio.

Sempre su Twitter ha scritto: “Stasera si suona per strada”. Un po’ di ironia non guasta mai e il cantante di Guacamole ha dimostrato di saper stare alle regole del gioco. D’altronde lui stesso era consapevole di non aver dato tutto sé stesso ad Amici, quindi forse si aspettava di non arrivare al Serale. Ci sono state anche delle interazioni con alcuni fan, a cui ha risposto. Infine lo scambio di tweet con Samuele Barbetta. Evandro ha taggato il profilo ufficiale di Amici di Maria De Filippi e ha scritto di prendersi cura del ballerino. Evidentemente in casetta avevano un rapporto molto stretto e si prendevano cura l’uno dell’altro.

Poi è stato Samuele a twittare e ha scritto semplicemente un “che fai”. E il cantante eliminato ha scritto: “Mi perdo in una tazza di thè senza te bubi”. Inutile dire che i fan di Amici si siano scatenati per questo scambio di tenerezze fra due dei concorrenti più amati di questa edizione. Nonostante Evandro sia risultato negli ultimi posti in classifica al televoto, sui social era molto gettonato e in tanti lo cercavano nei daytime. Non ha aggiunto altro dopo l’eliminazione. Nessun post di saluti e ringraziamenti, come ha fatto Arianna Gianfelici. Almeno per ora, magari ringrazierà i fan nelle prossime ore.

Mi perdo in una tazza di thè senza te bubi — Evandro (@scarasbratti) February 5, 2021

Stasera si suona per strada — Evandro (@scarasbratti) February 5, 2021