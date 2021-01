Amici, Evandro lascia la scuola? “Non ci devo stare qua dentro”, il motivo

Evandro è in crisi ad Amici 20 e vuole lasciare la scuola. Nel daytime di oggi, la fascia in onda su Italia 1, il cantante era molto agitato dopo la puntata di sabato. Lo sfogo che ha avuto risale esattamente al post registrazione. Appena è entrato nella sala relax della scuola infatti ha iniziato a dire in continuazione di meritare di uscire. In studio la sua esibizione non è andata molto bene, tant’è che Anna Pettinelli, l’insegnante che lo segue, gli ha dato un vero e proprio ultimatum per la prossima settimana. O canterà bene e si impegnerà o non gli ridarà la felpa e quindi verrà eliminato.

La prima reazione del cantante non è stata molto positiva, insomma. Era anzi parecchio agitato e amareggiato per come aveva cantato. Ha quindi detto che avrebbe meritato di andare a casa, che non merita di stare nella scuola e che forse dovrebbe abbandonare lui. Facendo avanti e indietro nella sala relax, Evandro non ha fatto altro che ripetere lo stesso pensiero: “Non devo starci qua se devo fare ste cose. Non devo starci”. Gli altri allievi hanno provato a calmarlo e a dirgli che invece adesso si impegnerà e rimarrà nella scuola, ma lui non riusciva a calmarsi. Evandro ha continuato a dire che la Pettinelli avrebbe dovuto eliminarlo in quella puntata, poi ha iniziato a dire che forse dovrebbe andare via lui.

Evandro ha avuto l’impressione di aver cantato peggio rispetto alle prove e ha ammesso di avere problemi con il palco di Amici. Insomma, esibirsi davanti a un pubblico gli gioca brutti scherzi e non è l’unico a vivere questa sensazione nella classe. “Ha ragione Zerbi, me ne devo andare. Me ne vado io”, ha detto a un certo punto. Si è paragonato ad Arianna e non vorrebbe fare il suo stesso percorso, decisamente tumultuoso. Ha chiesto agli altri allievi come avesse cantato, come era la sua voce e gli hanno detto che era un po’ tremolante.

Insomma, il giovane cantante pare si sia reso conto di aver dato poco fino a oggi e di non aver tirato fuori il vero Evandro. E sembrava convinto di voler abbandonare: “Con quale faccia risalgo su quel palco. Ma quale concentrare, me ne devo andare da qua. Non ci devo stare qua dentro”. Il daytime si è concluso così, con un punto interrogativo: Evandro resterà o lascerà Amici 20? Lo scopriremo nel daytime di domani.