Samuel Peron perplesso su Mariotto cita anche Malgioglio: ‘Strano’

Chiamato per sostituire il collega Angelo Madonia e fare coppia con “la divina” Federica Pellegrini, Samuel Peron è stato messo ko in men che non si dica. Un infortunio improvviso ha immediatamente dato lo stop alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle: che addio inaspettato!

Il ballerino, però, pare avere le idee molto chiare sul programma e sulle dinamiche vi scorrono nel mezzo. “Si vede che doveva andare così” – ha dichiarato a Today, raccontando il grande dispiacere per non avere avuto tempo di esibirsi. L’ingresso in gara di Peron è avvenuto in un momento non semplice per il programma, e forse ancora di più per Federica Pellegrini, finita in mezzo a diverse discussioni e ipotesi.

Il ballerino, però, ammette di non essersi sentito sotto pressione in questo senso e racconta anche di non avere respirato aria di tensione. L’unica emozione sentita al suo arrivo? Dispiacere per quanto successo, ma con Madonia dice di avere parlato e che tra loro non ci sia – anche giustamente – alcun problema.

Peron su Madonia e Pellegrini, poi anche su Selvaggia Lucarelli: cosa ha detto (e cosa pensa)

Sul rapporto tra l’ex campionessa olimpica e il suo ex maestro se ne sono dette tante. La confusione ha regnato sovrana per giorni e molti hanno pensato che ci fossero problemi proprio tra loro come “coppia di lavoro”. Peron, su questo, non aggiunge molto altro e si limita a un diplomatico “Sono cose loro“. Forse si è semplicemente trattato di poca affinità professionale; del resto non siamo tutti uguali e non è detto che ci debba sempre essere per forza sintonia, soprattutto se si tratta di competizione.

L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi si sofferma anche su Selvaggia Lucarelli, che stima molto come donna ma di cui, almeno non sempre, non ne condivide gli approcci. Samuel parla della giornalista con termini di grosso rispetto, ma lascia trapelare un pensiero, ossia che a volte vada troppo sul personale (“è un chirurgo”), mentre in tante altre occasioni le sue votazioni sono più sensate e mirate rispetto a quelle dei suoi colleghi giudici. Non nega di averla vista in difficoltà con qualche altro concorrente di Ballando, tra tutti Teo Mammucari. “Non per il giudizio, ma proprio sull’interazione”, ha commentato.

Guillermo Mariotto è “molto strano”: il commento di Peron

Tutti si ricorderanno l’abbandono di Mariotto durante la diretta dello show di Milly Carlucci. Una situazione surreale, l’ennesima, che ha lasciato di stucco anche Samuel Peron. Anche lui, infatti, reputa “strana” la scelta di abbandonare il programma all’una di notte, ma il ballerino vuole essere fiducioso e non pensare male. Il pensiero che sia successo qualcosa di insolito l’ha avuto anche lui: “Tutto molto strano“, ha commentato il ballerino, non completamente convinto dei suoi atteggiamenti. Che stia imitando Malgioglio? È questa l’idea che Peron si è fatto osservando Mariotto a Ballando, giudicando molte delle sue uscite “incomprensibili“.

Che caos questa edizione dello show ballerino, ma c’è da dire che l’intrattenimento è sempre, lo dice il nome, alle stelle!