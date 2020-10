Samuel Peron guarito: tornerà a Ballando come ballerino per una notte

Samuel Peron ha finalmente sconfitto il Coronavirus. Dopo tre settimane di quarantena e diversi tamponi positivi, il ballerino 38enne ha ricevuto un esito negativo. Dopo l’annuncio via Instagram Peron ha rivelato a Storie Italiane di Eleonora Daniele che tornerà a Ballando con le Stelle come ballerino per una notte. Il rientro è previsto per il prossimo sabato 17 ottobre. E Samuel dovrà ballare con una persona speciale: Milly Carlucci. Per la seconda volta consecutiva nella storia dello show di Rai Uno, la conduttrice si metterà alla prova come tutti gli altri concorrenti. Milly è stata già ballerina per una notte nel 2017, quando è stata protagonista di un sensuale tango con il maestro Pablo Moyano. Al momento Samuel e Milly non hanno ancora deciso cosa balleranno ma la conduttrice Rai ha pubblicamente chiesto all’insegnante di danza di non essere troppo esigente e severo.

Ballando con le Stelle: perché Samuel Peron non balla più con Rosalinda Celentano

Il Covid-19 ha inevitabilmente cambiato il percorso lavorativo di Samuel Peron a Ballando con le Stelle 2020. Il ballerino doveva affiancare quest’anno Rosalinda Celentano ma è risultato positivo al Coronavirus pochi giorni dopo le prime prove negli studi di Roma. La figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori ha così ripiegato su una insegnante donna, la ballerina danese Tinna Hoffmann. Nonostante la guarigione Peron ha deciso di lasciare spazio alla collega. “Mi faccio da parte, è giusto così. Ormai lei ha la sua maestra, fin dall’inizio del programma, con la quale si allena e con la quale sta ottenendo ottimi risultati. Io non posso più essere una guida per lei”, ha fatto sapere Samuel, che ha contratto il virus in Sardegna, dove si è recato lo scorso agosto per alcuni eventi di danza.

Samuel Peron era in lizza per partecipare a Temptation Island

Prima del Coronavirus e del rientro a Ballando con le Stelle, Samuel Peron era in lizza per partecipare a Temptation Island con la fidanzata Tania Bambaci, modella e attrice siciliana. All’ultimo però il ballerino ha scelto di non cedere al fascino della trasmissione Mediaset e di restare alla corte di Milly Carlucci. Pare che Samuel si sia confrontato proprio con Milly per decidere quale strada intraprendere e a causa dell’eccessiva esposizione mediatica si sia tirato indietro.