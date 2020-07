Non solo Ballando con le Stelle: il ballerino Samuel Peron, collega e grande amico di Samanta Togni, era in lizza per partecipare a Temptation Island, uno dei programmi di successo prodotti da Maria De Filippi. All’ultimo però il 38enne ha scelto di non cedere al fascino della trasmissione Mediaset e di restare alla corte di Milly Carlucci. A farlo sapere è Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 9 luglio 2020. Pare che Samuel si sia confrontato proprio con Milly per decidere quale strada intraprendere e a causa dell’eccessiva esposizione si sia tirato indietro. Il ballerino, infatti, avrebbe partecipato all’edizione autunnale del format, quella Vip condotta da Alessia Marcuzzi. E un coinvolgimento del genere avrebbe messo a dura prova la sua permanenza a Ballando, visto che lo show è slittato al prossimo settembre a causa del Coronavirus. In poche parole: Peron ha preferito restare nel dancing show di Milly, dove ha ottenuto grande successo, anziché lasciarsi tentare dalla proposta della De Filippi…

Samuel Peron è fidanzato con Tania Bambaci da anni

Samuel Peron è fidanzato da anni con la giovane attrice e modella siciliana Tania Bambaci. Proprio di recente il ballerino ha annunciato il suo imminente matrimonio con la sua dolce metà, con la quale convive da tempo. In una intervista al settimanale Di Più Peron ha confidato che sposerà il prossimo anno Tania. I due hanno deciso di sposarsi dopo aver superato una complicata e difficile crisi, che li ha portati ad un passo dall’addio. Crisi dovuta al lavoro di Peron nel mondo della danza e dello spettacolo: un lavoro che in passato lo ha portato ad occuparsi poco delle faccende di cuore. Assenze e mancanze che dopo sette anni hanno fatto vacillare il rapporto tra Samuel e Tania. Ma col tempo, complice pure la quarantena, Peron e la Bambaci hanno capito di non poter fare a meno l’uno dell’altra e così ora sono alle prese con il loro imminente matrimonio.

Samuel Peron: chi è la fidanzata Tania Bambaci

Tania Bambaci, siciliana, ha 29 anni e lavora da qualche anno come attrice. Si è fatta conoscere con i concorsi di bellezza: ha partecipato a Miss Italia nel 2010 e ha vinto Miss Mondo Italia nel 2011. Ha partecipato a numerosi cortometraggi e film e ha preso parte a due episodi del film Squadra antimafia – Il ritorno del boss nel 2016. Tania e Samuel si sono conosciuti ad un corso di recitazione: per Peron si è trattato di un colpo di fulmine e ha fatto il possibile per conquistare la Bambaci.