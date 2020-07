Samuel Peron e Tania Bambaci si sposano: crisi superata

Dopo Samanta Togni un altro protagonista di Ballando con le Stelle convola a nozze. Si tratta di Samuel Peron, presente fin dalla prima edizione del varietà di Milly Carlucci. In una intervista al settimanale Di Più, nel numero in edicola da sabato 4 luglio, il ballerino ha annunciato che sposerà il prossimo anno la fidanzata storica, la modella e attrice siciliana Tania Bambaci. I due hanno deciso di sposarsi dopo aver superato una complicata e difficile crisi, che li ha portati ad un passo dall’addio. Crisi dovuta al lavoro di Peron nel mondo della danza e dello spettacolo: un lavoro che in passato ha condotto il 38enne ad occuparsi poco delle faccende di cuore e della sua dolce metà. Assenze e mancanze che dopo sette anni hanno fatto vacillare il rapporto tra Samuel e Tania. Ma col tempo, complice pure la quarantena, Peron e la Bambaci hanno capito di non poter fare a meno l’uno dell’altra e così ora sono alle prese con il loro imminente matrimonio.

Quando si sposano Samuel Peron e Tania Bambaci

Samuel Peron e Tania Bambaci si sposeranno nell’estate 2021 in Sicilia, terra natale della sposa. Il matrimonio sarà organizzato sulla spiaggia, in maniera romantica ed elegante. Peron ha già chiarito che tra gli invitati ci saranno Milly Carlucci e tutti gli altri protagonisti di Ballando con le Stelle, come accaduto alle recenti nozze di Samanta Togni. “La scorsa estate, dopo sette anni di amore e convivenza, io e Tania abbiamo iniziato ad allontanarci e a litigare sempre più spesso: lei mi accusava di trascurarla e di pensare solo al ballo. Io mi sentivo incompreso perché lei sa quando è importante il lavoro per me. Stavamo per lasciarci ma poi il desiderio di non perderci è stato più forte di tutto e ci siamo ritrovati. C’è voluto del tempo, perché la crisi era profonda, ma ci siamo riusciti e adesso ci amiamo più di prima”, ha spiegato Peron.“Ora è come se avessimo un rapporto nuovo. E adesso vogliamo consacrarlo, sposandoci e mettendo su famiglia”, ha aggiunto il ballerino.

Samuel Peron: chi è la fidanzata Tania Bambaci

Tania Bambaci, siciliana, ha 29 anni e lavora da qualche anno come attrice. Si è fatta conoscere con i concorsi di bellezza: ha partecipato a Miss Italia nel 2010 e ha vinto Miss Mondo Italia nel 2011. Ha partecipato a numerosi cortometraggi e film e ha preso parte a due episodi del film Squadra antimafia – Il ritorno del boss nel 2016. Tania e Samuel si sono conosciuti ad un corso di recitazione: per Peron si è trattato di un colpo di fulmine e ha fatto il possibile per conquistare la Bambaci.