Samuel Peron è guarito dal Coronavirus: “Rosalinda? Mi faccio da parte”

Samuel Peron è finalmente guarito dal Coronavirus. Un vero e proprio incubo per il ballerino di Ballando con le Stelle, che è dovuto stare in isolamento per ben sei settimane. Nei giorni scorsi il 38enne ha prima avuto un tampone negativo e poi un altro positivo. Ora l’ultimo che attesta finalmente che la guarigione è avvenuta. Peron ha dato l’annuncio via Instagram, condividendo un pensiero per tutte quelle persone che sono state in terapia intensiva. Samuel non ha mai avuto particolari sintomi: è stato asintomatico per tutto il tempo. È rimasto solo, nel suo appartamento romano leggendo tantissimo e facendo telefonate ad amici e parenti, tra cui Milly Carlucci che seppur a distanza è stata molto vicina al professionista di ballo. Durante l’isolamento Samuel non è riuscito neppure a vedere la sua fidanzata, la modella e attrice Tania Bambaci. La ragazza è stata costretta a prendere in affitto una casa vicina in modo da aiutare con la spesa ed altri beni di necessità il suo compagno.

Samuel Peron sta bene oggi: il Covid-19 è stato sconfitto

Archiviato il Coronavirus, sembra certo il ritorno di Samuel Peron a Ballando con le Stelle. In una intervista concessa al settimanale Di Più il ballerino ha annunciato il suo ritorno. Del resto Samuel è molto legato alla trasmissione di Rai Uno dove è entrato alla seconda edizione, nel 2005. Quest’anno Peron doveva affiancare Rosalinda Celentano ma la figlia di Adriano e Claudia Mori è stata costretta – per via della malattia di Samuel – a intraprendere il suo percorso con la maestra Tina Hoffman. “Mi faccio da parte, è giusto così. Ormai lei ha la sua maestra, fin dall’inizio del programma, con la quale si allena e con la quale sta ottenendo ottimi risultati. Io non posso più essere una guida per lei”, ha ammesso l’insegnante di danza.

Samuel Peron era in lizza per partecipare a Temptation Island

Prima del Coronavirus e del rientro a Ballando con le Stelle, Samuel Peron era in lizza per partecipare a Temptation Island con la fidanzata Tania Bambaci. All’ultimo però il 38enne ha scelto di non cedere al fascino della trasmissione Mediaset e di restare alla corte di Milly Carlucci. Pare che Samuel si sia confrontato proprio con Milly per decidere quale strada intraprendere e a causa dell’eccessiva esposizione mediatica si sia tirato indietro.