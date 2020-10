È tempo di nuove sfide per Samuel Peron. Guarito finalmente dal Coronavirus, il ballerino è entrato nel cast di Buongiorno Benessere, il programma di Vira Carbone in onda su Rai Uno ogni sabato mattina. A dare l’annuncio Milly Carlucci, che ha riabbracciato Peron nel corso della quinta puntata di Ballando con le Stelle 2020. A causa del Covid-19 Samuel ha dovuto rinunciare al varietà che gli ha regalato la grande popolarità. Quest’anno doveva gareggiare con Rosalinda Celentano, la figlia di Adriano e Claudia Mori, ma per colpa del virus ha dovuto lasciare spazio ad un’altra ballerina, la danese Tinna Hoffman. Milly ha però voluto Samuel come suo ballerino per una notte e pubblicamente ha fatto un grosso in bocca al lupo a Peron per questa nuova avventura. Come confermato poi da Samuel a noi di Gossipetv, il coreografo sarà uno dei nuovi inviati di Buongiorno Benessere.

Samuel Peron è il nuovo inviato di Buongiorno Benessere

Dopo aver rinunciato a malincuore alla nuova edizione di Ballando con le Stelle, Samuel Peron sarà uno degli inviati di Buongiorno Benessere di Vira Carbone. Un nuovo ruolo stimolante ed entusiasmante per il 38enne, reduce da una lunga ed estenuante battaglia contro il Coronavirus. Peron segue così le orme dell’amica e partner di ballo Samanta Togni, inviata di Buongiorno Benessere dal 2017 al 2019. Oggi la Togni ha lasciato Ballando con le Stelle perché alla ricerca di nuovi stimoli ed è diventata la nuova conduttrice de I Fatti Vostri, accanto a Giancarlo Magalli. Per Samuel Peron si tratta della prima volta da inviato televisivo mentre in passato non è mancata qualche esperienza da attore.

Samuel Peron è felicemente fidanzato con Tania Bambaci

Samuel Peron sempre più protagonista del piccolo schermo. Prima di Buongiorno Benessere il ballerino era stato contattato dalla redazione di Temptation Island ma Samuel ha preferito declinare l’invito. Da tempo Peron è felicemente fidanzato con l’attrice e modella siciliana Tania Bambaci. I due dovevano sposarsi quest’anno ma a causa della pandemia il matrimonio è stato rinviato al 2021.