Samira Lui, la strana mossa su Instagram: il web collega Corona, perché

In queste ore, Fabrizio Corona e Falsissimo sono al centro dell’attenzione, ma anche Samira Lui. La legge ha deciso: l’ex re dei paparazzi non potrà più parlare delle vicende legate a quello che lui stesso ha definito Sistema Signorini. Allo stesso tempo, però, ora promette ai suoi fan che continuerà a parlare. Infatti, proprio in questi minuti, ha lanciato la nuova puntata di Falsissimo, il podcast dove appunto si diverte a svelare quelle che sono le sue versioni su vari personaggi noti.

Ha iniziato a generare il panico con Alfonso Signorini, condividendo anche foto intime e private. Proprio questa mossa, ha portato il conduttore ad avere la meglio, con il giudice Roberto Pertile che ha deciso di impedire a Corona di pubblicare qualsiasi contenuto che possa risultare diffamatorio nei confronti di Signorini. A questo punto, l’ex re dei paparazzi ha annunciato la pubblicazione dell’episodio 21, dove cita anche Samira Lui.

Non è la prima volta che il nome della valletta de La ruota della fortuna finisce sulla bocca di Fabrizio. Più volte, durante le sue serate, si è detto pronto a dire qualcosa di sconveniente anche su Samira. Infatti, come lui stesso ha anticipato, ha intenzione ora di parlare di vari volti Mediaset, tra cui Gerry Scotti. L’ex re dei paparazzi ci va ancora giù pesante e chiama in suo aiuto un ex volto dell’azienda di Pier Silvio Berlusconi, Claudio Lippi.

Intanto, ecco che gli utenti più attenti su Instagram hanno notato qualcosa di strano. Proprio in queste ore, prima dell’uscita della nuova puntata di Falsissimo, sono spariti dal profilo ufficiale di Samira tutti i post. A questo punto, molti hanno iniziato a ipotizzare che questo strano e particolare gesto fosse collegato appunto alla al nuovo episodio, con il quale Corona sembra voler smascherare i piani alti di Mediaset. Infatti, cita anche Maria De Filippi, Pier Silvio e Marina Berlusconi tra le sue anticipazioni. Ma va precisato che sul profilo Instagram di Samira da tempo mancano i post, in quanto era stato hackerato! Dunque mistero svelato!

Lo strano gesto di Samira sarà collegato alle nuove dichiarazioni di Corona di stasera? A quanto pare no. Intanto, proprio qualche giorno fa, Antonio Zequila ha fatto sapere, difendendo Signorini, di aver sentito Gerry Scotti sulla questione.