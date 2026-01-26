Falsissimo bloccato, i motivi: mazzata per Corona che intanto fa scoppiare la bufera su Gerry Scotti

Falsissimo bloccato dal tribunale di Milano. Il podcast di Fabrizio Corona è quindi costretto a fermarsi. I legali di Alfonso Signorini nei giorni scorsi avevano presentato un ricorso d’urgenza, chiedendo ai giudici che all’ex re dei paparazzi fosse vietato di pubblicare online qualsivoglia contenuto sull’ex conduttore del Grande Fratello Vip. Il ricorso degli avvocati è stato accolto. In altre parole, la puntata che Corona aveva promesso di rendere disponibile su YouTube a partire dalla serata di lunedì 26 gennaio non potrà essere trasmessa. Nel frattempo l’imprenditore ha sollevato un altro caso. Durante una serata in discoteca, ha fatto illazioni su Gerry Scotti. Quest’ultimo, travolto su Instagram dalle supposizioni di numerosi utenti sulla questione, ha chiuso i commenti ai suoi post.

Bloccato Falsissimo di Corona, il giudice ha dato ragione ad Alfonso Signorini

“Non si tratta di diritto di cronaca, ma di diffamazione”. Questo il sunto del provvedimento emesso dal Tribunale di Milano che ha così dato ragione ai legali di Signorini, ordinando di bloccare l’uscita del nuovo episodio del format di Fabrizio Corona. Ma non solo. Il giudice Roberto Pertile ha anche deciso che i contenuti già pubblicati nel podcast Falsissimo vengano rimossi dal web. E ancora, l’ex marito di Nina Moric dovrà entro due giorni, ossia entro mercoledì, consegnare tutti i dispositivi (tablet, pc, videocamere, etc) tramite i quali sono state realizzate le puntate di Falsissimo in cui si parla di Signorini.

Gerry Scotti costretto a limitare i commenti al suo profilo Instagram dopo le esternazioni di Corona

Corona poche ore fa, ospite in una discoteca, ha innescato un altro caso rumoroso, colpendo un altro volto storico Mediaset, vale a dire Gerry Scotti. L’ex re dei paparazzi, di fronte a centinaia di persone, alcune delle quali lo hanno ripreso postando poi le clip sui social, ha accostato lo “Zio” al presunto “sistema Signorini”. Non solo: ha sostenuto che Scotti avrebbe intrattenuto rapporti con “le letterine”, le ragazze che erano protagoniste del programma Passaparola.

Va precisato che quanto esternato da Corona, per il momento, non è stato supportato da alcun elemento concreto. Solo parole e nessuno straccio di prova. Fatto sta che la questione è velocemente diventata virale sul web. Gerry Scotti si è trovato il profilo Instagram invaso da giudizi negativi ed ha deciso di tagliare la testa al toro, chiudendo i commenti. Infatti, chi in questo momento vuole rilasciare dichiarazioni sotto ai contenuti del suo account non lo può fare in quanto il conduttore ha attivato la seguente modalità: “I commenti su questo post sono stati limitati”