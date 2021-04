Samantha De Grenet: “Mai parlato male di Stefania Orlando”. La promessa

Nessuna guerra tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando dopo il Grande Fratello Vip. La bruna showgirl ha smentito, piuttosto scocciata, le ultime notizie sul suo conto. Ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live la De Grenet ha assicurato che le dichiarazioni di una intervista che hanno fatto il giro del web sono state completamente travisate. Tanto che quando la notizia si è diffusa in rete la De Grenet ha prontamente telefonato all’Orlando per chiarire la sua posizione.

In diretta televisiva Samantha De Grenet ha inoltre specificato che trova Stefania Orlando una donna intelligente e in gamba tanto che nella Casa del Grande Fratello Vip non ci sono stati grandi screzi tra di loro. La De Grenet ha poi rivelato la promessa che si è fatta con Stefania: quella di rivedersi presto per un pranzo a base di pesce a Fregene, con i rispettivi partner.

Dunque, a detta di Samantha De Grenet, la frase “non so chi sia Stefania Orlando” è stata completamente travisata e tratta impropriamente da un’intervista in cui si parlava di tutt’altro. Sulla questione non si è pronunciata la Orlando che, forse avvezza a certi meccanismi dello spettacolo, ha preferito confrontarsi in privato con la De Grenet.

È ancora guerra tra Samantha De Grenet e Antonella Elia

Decisamente diversa la situazione tra Samantha e Antonella Elia, che si sono duramente scontrate al Grande Fratello Vip. Anche dopo la fine della quinta edizione del Grande Fratello Vip le due hanno preferito mantenere le distanze. Le parole di Antonellina sono state piuttosto dure da digerire considerati i problemi di salute della De Grenet.

L’astio tra Antonella Elia e Samantha De Grenet non si è placato neppure dopo le scuse dell’ex valletta di Corrado e Mike Bongiorno. Anzi, la De Grenet non ha escluso la possibilità di una guerra legale con la Elia, che è stata decisamente poco carina nei confronti della “rivale”, che ha avuto un tumore al seno qualche anno fa.

La malattia ha profondamente cambiato Samantha De Grenet che, dopo Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip, spera di partecipare a Ballando con le Stelle. Un desiderio difficile da realizzare visto che, ad oggi, Milly Carlucci non vuole nel suo programma ex concorrenti di reality show.