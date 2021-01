Samanta Togni vuole farsi ridurre il seno dal marito: “Qualche problema”

By

Samanta Togni è pronta a cedere al fascino del bisturi. Del resto la 39enne è in mani sicure: il marito Mario Russo è infatti uno stimato chirurgo plastico. In un’intervista rilasciata al settimanale Confidenze la nuova conduttrice de I Fatti Vostri ha confidato che sta pensando a ridurre il seno. La Togni sfoggia una generosa terza coppa C, una taglia assai formosa, che però spesso crea qualche fastidio o imbarazzo.

La stessa Samanta Togni ha affermato alla rivista:

“Mio marito è chirurgo plastico. Mi piacerebbe approfittarne per farmi ridurre il seno (ho una terza coppa C e in canotta ho sempre qualche problema). Lui è d’accordo, anche se più del fisico cambierebbe qualcosa del mio carattere: la poca pazienza”

In attesa di prendere una decisione definitiva la Togni si è già sottoposta ad un trattamento rivitalizzante che ha regalato nuova linfa alla sua pelle. Ovviamente tutto curato dal marito Mario Russo che per amore di Samanta ha deciso di rinunciare a una parte del suo lavoro.

Prima di incontrare la danzatrice Mario Russo viveva la maggior parte del tempo negli Emirati Arabi. Oggi è tornato definitivamente in Italia e si reca a Dubai solo una settimana al mese. Il dottor Russo vive a Roma con Samantha che dopo aver lasciato Ballando con le Stelle ha detto addio pure alla sua città natale Terni.

A un anno dal sì il matrimonio tra Samanta Togni e Mario Russo procede a gonfie vele. Un colpo di fulmine che ha fatto storcere il naso a più di qualcuno ma che si è rivelato più che mai azzeccato. La Togni e Russo hanno resistito pure alla quarantena forzata, che hanno superato a suon di coreografie ed esperimenti culinari.

Nonostante il grande amore che li unisce Samanta e Mario non intendono allargare la famiglia con un figlio tutto loro. La Togni è mamma di Edoardo, avuto 19 anni fa dall’ex marito Mirko. Russo ha invece tre figli: Giordana, 17 anni, Roberto, 15 e Federico 13.

Samanta Togni vuole concentrarsi sulla vita di coppia e sul suo futuro in televisione. Dopo Ballando con le Stelle si sta dando da fare per affermarsi come presentatrice. Oltre a I fatti vostri presto la Togni debutterà al timone di un nuovo format: Domani è domenica.

Un programma con interviste interessanti e proposte per il tempo libero in onda su Rai Due ogni sabato a mezzogiorno. Una nuova avventura entusiasmante e importante per Samanta Togni.