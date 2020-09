Samanta Togni: il marito Mario Russo cambia lavoro per lei

Ancora novità nella vita di Samanta Togni. Dopo l’addio a Ballando con le Stelle, il matrimonio lampo con Mario Russo e la promozione a I Fatti Vostri, la ballerina è pronta ora a trasferirsi a Roma. Per anni la 39enne ha fatto la pendolare tra la Capitale e Terni, la sua città natale dove è cresciuto anche il figlio Edoardo. Ma ora che il ragazzo è maggiorenne e si sta per trasferire a Bologna per seguire l’Università pure la Togni ha deciso di cambiare città. E Samanta non sarà da sola: con lei si trasferirà il marito Mario Russo. Quest’ultimo è un chirurgo plastico molto famoso a Dubai ma per amore ha scelto di lasciare gli Emirati Arabi e tornare a vivere in Italia. Un grande gesto, che ha suggellato ancora di più il rapporto tra Samanta e Mario. Un rapporto nato per caso un anno fa, su un treno ad alta velocità e sfociato in un matrimonio romantico e assai imprevedibile.

Samanta Togni, il marito Mario Russo torna a vivere in Italia

“Mio marito ha fatto una scelta che solo l’anno scorso non avrebbe mai fatto. Ha rinunciato alla sua vita a Dubai dove lavorava da anni e, per amore, ha deciso di trasferirsi a Roma con me, dove sto per iniziare una nuova avventura televisiva”, ha dichiarato Samanta Togni al settimanale Di Più. “Dopo che è arrivata la chiamata di Michele Guardì, Mario mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: “Va bene, vorrà dire che ci trasferiremo a Roma in pianta stabile. Dubai è stata una bellissima parentesi professionale, ma ci andrò molto meno, al massimo otto giorni al mese. Comincio con te una nuova avventura professionale anche io”. Mio marito ha deciso di aprire uno studio proprio nella Capitale, dove già collabora con alcuni colleghi. Insomma, si è rimesso in gioco“, ha aggiunto. Mario Russo lo ha fatto per la neo moglie ma anche per i tre figli nati da un precedente matrimonio che vivono proprio a Roma.

Samanta Togni e Mario Russo, basta figli per la coppia

Seppur molto affiatati e complici, Samanta Togni e Mario Russo non vogliono avere altri figli. Entrambi sono soddisfatti della loro famiglia allargata. La nuova conduttrice de I Fatti Vostri è mamma di Edoardo, avuto 18 anni dall’ex marito Mirko. Russo ha invece tre eredi, ancora minorenni, nati da un rapporto poi naufragato. “Io amo i figli di Mario così come lui ama mio figlio. Non potrei desiderare di più”, ha ammesso Samanta, che in passato ha amato Stefano Bettarini e Christian Panucci.

Chi è Mario Russo, il marito della ballerina Samanta Togni

Mario Russo (età 48 anni) è uno stimato chirurgo plastico nato e cresciuto a Napoli. Per via del suo lavoro ha vissuto tra l’Inghilterra e la Spagna ma negli ultimi anni si è stabilizzato a Dubai. Prima di incontrarla in treno non conosceva Samanta Togni: non aveva mai visto una puntata di Ballando con le Stelle.