Samanta Togni si svela: Panucci, il figlio, Iago Garcia e la casa a Terni

Samanta Togni intervista a Intimità: Christian Panucci, il figlio Edoardo e il rapporto con Iago Garcia

Quella di Samanta Togni, ballerina di Ballando con le Stelle, è una vita intensa. Pendolare per amore tra Roma e Terni, la 38enne sta portando avanti pure la carriera da conduttrice. Da tempo è un’inviata Rai e l’ultimo impegno è per il programma Buongiorno benessere. Intanto procede a gonfie vele la relazione con l’ex calciatore oggi allenatore Christian Panucci, conosciuto proprio nel programma di Milly Carlucci. La scintilla tra i due è scoccata però lontano dal varietà televisivo, complice una cena organizzata da Samuel Peron, altro volto noto di Ballando, nonché partner in pista di Samanta.

La cena galeotta tra Samanta Togni e Christian Panucci

Samanta Togni e Christian Panucci sono ormai fidanzati da due anni e mezzo e la distanza (lei tra Roma e Terni, lui in Albania) non ha messo a repentaglio questa storia d’amore. “Lui ha partecipato a Ballando nel 2011 ma durante quell’edizione non siamo riusciti a conoscerci bene. Fortunatamente ci siamo rincontratati tempo dopo. Il mio compagno di ballo Samuel Peron ha organizzato una cena a Terni e ha coinvolto anche Christian che allora allenava la Ternana. Quella cena è stata la chiave di volta, da lì è partito tutto”, ha raccontato la danzatrice a Intimità. Nonostante la relazione sia ormai profonda e importante, la coppia non è interessata né al matrimonio né a un figlio insieme.

Samanta ha già avuto un figlio dal precedente matrimonio

Samanta Togni è già stata sposata e ha un figlio, Edoardo, che oggi ha 17 anni. Per amore del ragazzo la ballerina ha deciso di fare la pendolare tra Roma, città dove lavora, e Terni, dove è nata e cresciuta. Proprio in Umbria la Togni è riuscita finalmente ad acquistare una casa. “Sono una formichina, non una spendacciona. Ora sono riuscita a comprarmi una casa tutta mia ed è una soddisfazione. Ovviamente l’ho acquistata a Terni, in centro. Ho risparmiato parecchio. Mi viene facile, non mi piace sperperare. Da sempre posso fare conto solo sulle mie forze, ho imparato presto a essere coscienziosa”, ha confidato la Togni.

Samanta Togni e Iago Garcia sono rimasti in contatto

Nonostante sia presente fin dalla prima edizione di Ballando con le Stelle, Samanta Togni ha vinto solo un’edizione del programma. È successo nel 2016 insieme all’attore spagnolo Iago Garcia. I due, come confessato dalla Togni, sono rimasti in contatto, complice anche il trasferimento di Iago in Italia. “È un ragazzo meraviglioso. Come ballerino era bravo ma il suo mondo interiore è ancora più bello”, ha chiarito Samanta.