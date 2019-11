Samanta Togni via da Ballando con le Stelle 2020? La ballerina sta per sposarsi

Anno nuova, vita nuova. Il 2020 si prospetta un anno ricco di cambiamenti e novità per Samanta Togni. Il prossimo 15 febbraio la popolare ballerina convolerà a nozze con il nuovo fidanzato, il chirurgo plastico Mario Russo. I due stanno insieme solo dallo scorso luglio ma il colpo di fulmine avvenuto sul treno alta velocità Napoli-Roma li ha completamente travolti. Tanto che hanno già deciso di diventare marito e moglie nonostante sia passato poco tempo da quel primo incontro. Per la Togni si tratta del secondo matrimonio: quasi venti anni fa ha sposato Mirko, dal quale ha avuto il figlio Edoardo, che oggi ha diciotto anni. E insieme alle seconde nozze, Samanta potrebbe pure cambiare lavoro: non è infatti certa la sua conferma a Ballando con le Stelle.

Samanta Togni pronta a lasciare Ballando con le Stelle

“Ballando con le Stelle 2020? Non lo so, potrei prendermi un anno sabbatico. Non voglio smettere di lavorare, ma punto a fare cambiamenti professionali”, ha dichiarato Samanta Togni al settimanale Nuovo. A 38 anni la danzatrice abruzzese sogna di condurre un programma di attualità, magari legato al mondo dei giovani. Samanta è stata inviata di alcune trasmissioni Rai e in questo periodo è impegnata con lo spettacolo teatrale Ricette d’amore, dove recita accanto a Patrizia Pellegrino, Matilde Brandi, Federica Cifola e Ascanio Pacelli. La Togni è pronta a lasciare la danza per dedicarsi alla conduzione e alla recitazione?

Mario Russo: chi è il nuovo fidanzato di Samanta Togni

Mario Russo, il futuro marito di Samanta Togni, è un chirurgo plastico napoletano. “Lui lavora e vive a Dubai. Prima tornava ogni due settimane, ora invece ogni settimana”, ha raccontato la ballerina a Vieni da me. Qualche mese prima di incontrare Mario, Samanta ha chiuso la lunga relazione con l’ex calciatore oggi allenatore Christian Panucci.