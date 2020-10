Samanta Togni ricorda la storia con Bettarini: “Ero giovane”

Forse non tutti lo sanno ma nel passato amoroso di Stefano Bettarini c’è anche la bella e talentuosa Samanta Togni. I due si sono amati – seppur per un breve periodo – nel 2009, quando l’ex marito di Simona Ventura è stato scelto come concorrente di Ballando con le Stelle. Un amore sbocciato per caso, in sala prove, e che tanto ha fatto chiacchierare nel corso di quella edizione, per la precisione la quinta, vinta poi da Emanuele Filiberto di Savoia in coppia con Natalia Titova.

Samanta Togni non ama parlare molto delle sue vecchie storie d’amore ma in un’intervista concessa a Diva e Donna ha fatto uno strappo alla regola. La 39enne ci ha tenuto a chiarire che in dodici edizioni di Ballando con le Stelle solo una volta è stata travolta dalla passione per un allievo:

“Una sola volta, ero giovane e non mi va di tornarci su. Ballando è un microcosmo a parte che per tutta la sua durata diventa un mondo parallelo”

Samanta può però comprendere le tante coppie nate dietro le quinte del programma (da giorni si parla insistentemente di un coinvolgimento tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro e Vittoria Schisano e Marco De Angelis). A tal proposito la Togni ha osservato:

“Non è solo il ballo. È il lavoro complice durante la settimana, la condivisione delle paure, delle attese, della sfida. Scatta qualcosa tra le anime. Un grande feeling. Altre volte, non scatta proprio niente”

La vita di Samanta Togni e Stefano Bettarini oggi

Oggi Samanta Togni è felicemente sposata con il chirurgo plastico Mario Russo. A febbraio la coppia festeggerà il primo anniversario di matrimonio. Un colpo di fulmine tra i due che sono diventati marito e moglie sei mesi dopo il primo incontro.

Per amore Mario Russo ha lasciato Dubai – negli ultimi anni ha lavorato principalmente negli Emirati Arabi- e si è trasferito a Roma, dove la Togni è attualmente impegnata con I Fatti Vostri. Dopo aver lasciato Ballando con le Stelle è stata infatti scelta da Michele Guardì per affiancare Giancarlo Magalli al posto di Roberta Morise.

Serenità sentimentale pure per Stefano Bettarini. Dopo tante love story e innumerevoli flirt il 48enne ha finalmente trovato la sua felicità accanto alla stilista Nicoletta Larini. La coppia ha partecipato qualche anno fa a Temptation Island Vip. Al momento Stefano e Nicoletta convivono a Viareggio: nel loro futuro non sono da escludere nozze e figli.