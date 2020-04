Samanta Togni famiglia allargata: rapporto con figli ed ex moglie del marito

By

Ex moglie Mario Russo e figli: che rapporti hanno con la ballerina Samanta Togni

Ormai non è più una novità: Samanta Togni è una donna felicemente sposata. A pochi mesi dal primo incontro – avvenuto su un treno ad alta velocità – l’ex ballerina di Ballando con le Stelle ha trovato il grande amore. Ovvero Mario Russo, un chirurgo plastico determinato e affascinante. I due sono entrati subito in sintonia e dopo pochi mesi insieme sono diventati marito e moglie. La Togni e Russo hanno così costruito una famiglia allargata: entrambi hanno infatti dei divorzi alle spalle. E dei figli: Samanta è mamma del diciottenne Edoardo mentre Mario è padre di Giordana, 16 anni, Roberto, 14 e Federico, 13.

Le ultime dichiarazioni di Samanta Togni sul marito Mario Russo

“Giordana è una piccola, grande donna, bellissima e responsabile. Roberto e Federico sono due ragazzi in gamba. Abbiamo un bel rapporto, i genitori sono stati molto bravi a tirarli su”, ha confidato Samanta Togni al settimanale Mio a proposito dei figli del marito Mario Russo. E sull’ex moglie di quest’ultimo ha ammesso: “Non la conosco, ma la stimo come mamma perché con i suoi figli ha fatto un ottimo lavoro”. Che rapporto ha invece Mario con il figlio di Samanta? Anche il dottore ha saputo creare immediatamente un bel legame con il ragazzo, che il prossimo settembre si trasferirà a Bologna per studiare all’Università.

Samanta Togni e Mario Russo: la famiglia allargata funziona

“Io e Mario siamo molto limpidi e i nostri figli hanno fatto sempre parte della nostra vita. Con questa grande naturalezza li abbiamo resi partecipi del nostro rapporto. Poi ci vedono così felici…”, ha dichiarato Samanta Togni. Che ha preso una decisione importante insieme al marito Mario Russo: dopo il matrimonio celebrato lo scorso febbraio non ci saranno altre gravidanze. “Siamo già felici così, con la nostra bella famiglia allargata. Ora voglio concentrarmi sul lavoro, ho lasciato Ballando con le Stelle dopo 14 anni perché voglio fare altro”, ha puntualizzato.