Salvo Veneziano tuona su Serena: “Mi ha fatto schifo”. Lungo e duro sfogo

Salvo Veneziano durissimo su Serena Enardu: “Mi ha fatto schifo”. Il lungo affondo dell'”Highlander” del GF Vip 4, volano parole grosse. Anche Patrick tuona: “Lei una serpe”

In queste ore è tornata a essere chiacchieratissima la relazione naufragata tra Pago e Serena Enardu. L’ex tronista si è presentata al Grande Fratello Vip e ha incontrato il cantante (nonostante il televoto non le abbia permesso di trascorrere una settimana nella Casa). Salvo Veneziano e Patrick Pugliese hanno commentato quanto accaduto, criticando aspramente le scelte della sarda. Toni molti accesi: addirittura il siciliano a un certo punto ha chiosato un netto: “Mi fa schifo!”. Tutt’altre parole per Pago, considerato dai due ‘highlander’ del GF Vip 4 un uomo da stimare.

“Io critico solo lei, perché ieri ha fatto una figura di m…”, ha esordito Salvo. “Dopo Temptation Island Vip è difficile fare ancora figure di m…” gli ha fatto eco Patrick Ray Pugliese. Poi è iniziato un lungo affondo di Veneziano sulla Enardu, in riferimento al confronto avuto ieri con Pago e al comportamento da lei tenuto durante l’esperienza a Temptation: “Questa adesso… entrava faceva l’annoiata… Tu non puoi umiliare il tuo uomo. Lo ha fatto passare come un uomo che non guadagnava, perché lui magari ha avuto un periodo così…”. Salvo è un fiume: “Lo ha sputt…nato davanti a milioni di persone… Ma che donna sei? Mi ha fatto schifo, dico la verità”. Il siracusano ha quindi specificato che a non piacergli proprio non sono state le ragioni, ma i modi utilizzati dall’ex tronista nelle sue apparizioni televisive recenti.

Patrick Ray Pugliese su Pago e Serena: “Lui è ingenuo, lei è una serpe”

“Ho grande stima di quest’uomo (Pago), penso solo che sia innamorato”, ha chiosato Veneziano. Patrick ha chiuso il discorso: “Lui è ingenuo, lei è una serpe… A Temptation si è comportata proprio male, da quello che ho visto. Forse non dovrebbe perdonarla”. Ricordiamo che Serena, dopo l’incontro di ieri avuto con Pago, ha dichiarato di aver pianto tutta la notte.