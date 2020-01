Grande Fratello Vip, Serena dopo il confronto: “Ho pianto tutta la notte”

Grande Fratello Vip: le parole di Serena Enardu dopo il confronto con Pago

Serena Enardu è tornata a casa dopo il confronto andato male con l’ex fidanzato Pago al Grande Fratello Vip. Il pubblico del reality show – tramite il televoto – non ha permesso l’ingresso (solo per una settimana) dell’ex tronista di Uomini e Donne nella Casa più spiata d’Italia. La bella sarda è comunque riuscita a vedere e a parlare con il cantante ma il faccia a faccia non ha dato l’esito sperato. Pacifico Settembre – questo il vero nome di Pago – vuole per il momento mettere da parte la relazione con Serena e godersi da solo questa nuova avventura nel programma di Alfonso Signorini. Una decisione che ha fatto piangere per tutta la notte la Enardu, che però spera ancora in un ritorno di fiamma.

Cosa ha detto Serena Enardu dopo il confronto in televisione

“Ho pianto tanto…tutta la notte! Non so ancora se ho fatto la cosa giusta per “me”, ma sono sicura di aver fatto la cosa giusta per Noi! Voglio ringraziare tutte le persone che hanno votato affinché io potessi stare lì con Pacifico. Grazie di cuore a tutti”, ha scritto Serena Enardu su Instagram. L’ex protagonista di Temptation Island Vip ha ricevuto tanti commenti di solidarietà, tra cui quello di Flora Canto.

Flora Canto appoggia la storia tra Serena Enardu e Pago

La compagna di Brignano ha lasciato l’emoticon di un cuore all’ultima foto di Serena: un piccolo simbolo che vuol dire tanto e che dimostra il completo appoggio di Flora, che continua a credere nella coppia scoppiata la scorsa estate nello show di Maria De Filippi. C’è ancora una speranza per Serena e Pago dopo quanto è successo al Grande Fratello Vip?