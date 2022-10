Un’altra coppia che scoppia nel mondo dello showbiz italiano. Salvo Veneziano, il pizzaiolo siciliano della prima storica edizione del Grande Fratello, ha annunciato su Instagram la fine del suo lungo matrimonio con Giusy Merendino. Una storia d’amore nata quando i due erano molto giovani, un legame che è riuscito a sconfiggere tempeste e incomprensioni e che è diventato anno dopo anno sempre più forte. A quanto pare, però, qualcosa ora si è rotto definitivamente…

“Dopo 27 anni purtroppo il mio matrimonio è finito. In comune accordo io e Giusy abbiamo deciso di chiudere definitivamente il nostro matrimonio. Le cose belle non durano per sempre. Solo nelle favole”, ha scritto Salvo Veneziano su Instagram, a corredo di una foto che lo ritrae accanto all’ormai ex moglie. La coppia ha tre figli e tre nipoti.

Tanti, tantissimi, i follower che hanno mostrato dispiacere nell’apprendere la notizia. Qualcuno ha addirittura ipotizzato un probabile scherzo da parte di Salvo del Grande Fratello ma per il momento non ci sono smentite o conferme a riguardo. Incredulo pure Lorenzo Battistello, il cuoco della prima edizione del reality show che ha condiviso un commento ricco di stupore.

La crisi dopo il Grande Fratello

In un’intervista di due anni fa Salvo Veneziano aveva ringraziato pubblicamente la moglie Giusy per averlo aiutato dopo la fine del Grande Fratello, che ha cambiato per sempre la sua vita. Per un lungo periodo il gieffino non è riuscito a gestire in maniera matura l’incredibile popolarità che ha ottenuto in seguito alla partecipazione al programma di Canale 5, dove si è classificato al secondo posto.

Una volta uscito dalla Casa più spiata d’Italia Veneziano è stato travolto dalla fama e dai soldi facili e ha rischiato di perdere se stesso. Prima di entrare nel bunker di Cinecittà guadagnava si e no circa novecento euro al mese. Successivamente tutto è cambiato e Salvo ha iniziato a sperperare a destra e manca.

Mentre lui era sempre in giro per l’Italia, Giusy era rimasta in Sicilia con i figli. Una volta Salvo ha preso in affitto un elicottero per volare su Roma con degli amici. Un’altra ancora, invece, ha acquistato senza pensarci troppo una costosa motocicletta.

Dopo due anni Giusy ha detto basta: è scappata in Germania dalla sua famiglia d’origine. Salvo ha capito l’importanza dei veri rapporti e ha così fatto il possibile per riconquistare la moglie. Un’impresa non facile: l’ex concorrente del Grande Fratello ci ha messo un paio d’anni per riavere l’amore di Giusy.

La vita privata di Salvo Veneziano

Grazie ai soldi messi da parte dalla moglie Giusy Salvo Veneziano è riuscito a diventare imprenditore e ad acquistare una casa in Lombardia. Una villa non lontano da Milano, più precisamente a Cesano Maderno. Qui Salvo viveva fino a poco tempo fa con la moglie Giusy e i figli Matteo, 13 anni, e Laura, 23. C’è anche il primogenito Giuseppe, 31 anni, che Salvo ha avuto da una precedente relazione quando era ancora adolescente. Giuseppe è sposato con Marianna che le ha regalato tre eredi: Emanuele, 8, Gioele, 5 e Samuele, 2.