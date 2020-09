Grande Fratello 1, cosa fanno oggi gli inquilini: chi è diventato noto e chi no

Indimenticabile, unico, edizione storica, inimitabile: sono solo alcune delle tante definizioni che i fan hanno fato al Grande Fratello 1 negli anni, dopo la messa in onda. Al timone della trasmissione che ha cambiato pelle per sempre alla tv del Bel Paese c’era Daria Bignardi. Lo show aprì i battenti il 14 settembre 2000 e li chiuse il 21 dicembre 2000. E oggi? Che cosa fanno i primi inquilini della Casa più spiata d’Italia? Qualcuno ha fatto carriera nel mondo dello spettacolo, qualcuno in politica, qualcuno è tornato alla vita di sempre. Innanzitutto è bene ricordare chi partecipò, dalla prima classificata all’ultima:

Cristina Plevani: 28 anni bagnina, Iseo (Brescia). Vincitrice

28 anni bagnina, Iseo (Brescia). Vincitrice Salvatore “Salvo” Veneziano 25 anni pizzaiolo, Siracusa. Secondo classificato

25 anni pizzaiolo, Siracusa. Secondo classificato Pietro Taricone 25 anni studente. Frosinone. Terzo classificato

25 anni studente. Frosinone. Terzo classificato Rocco Casalino 28 anni ingegnere. Frankenthal Germania). Eliminato

28 anni ingegnere. Frankenthal Germania). Eliminato Maria Antonietta Tilloca 27 anni artista. Alghero. Eliminata

27 anni artista. Alghero. Eliminata Marina La Rosa 23 anni studentessa. Messina. Eliminata

23 anni studentessa. Messina. Eliminata Sergio Volpini 25 anni surfista. Ancona. Eliminato

25 anni surfista. Ancona. Eliminato Lorenzo Battistello 27 anni cuoco. Vicenza. Eliminato

27 anni cuoco. Vicenza. Eliminato Roberta Beta 35 anni impiegata. Milano. Eliminata

35 anni impiegata. Milano. Eliminata Francesca Piri 24 anni studentessa. Galatina (Lecce). Eliminata

Grande Fratello 1: Cristina Plevani, Salvatore Veneziano e Pietro Tartaglione

La vincitrice Cristina Plevani, dopo il trionfo, è tornata alla sua ‘solita’ vita sul Lago di Iseo, nel comune omonimo bresciano. Di recente è riapparsa in tv in veste di opinionista nei salotti guidati da Barbara d’Urso. Salvo Veneziano, secondo classificato, gestisce delle pizzerie in terra brianzola; è sposato con Giusy con la quale ha tre figli. Anche lui ha trovato spazio nei salotti ‘d’ursiani’ recentemente. Inoltre ha partecipato al Grande Fratello Vip 4 in veste di Highlander, venendo squalificato per esternazioni opinabili. Pietro Taricone è stato uno dei personaggi più popolari durante la prima edizione. Terminato lo show ha intrapreso la carriera di attore. Purtroppo è venuto a mancare il 29 giugno 2010, vittima di un incidente mortale paracadutistico.

Grande Fratello 1: Rocco Casalino, Maria Antonietta Tillocca, Marina La Rosa

Rocco Casalino ha avuto una brillante carriera nell’ambito della comunicazione e della politica dopo il GF 1. Diventato giornalista professionista, oltre ad avere una laurea in Ingegneria elettronica, ha fatto la ‘gavetta’ nel mondo dell’informazione. Nel 2011 entra in politica con il Movimento 5 Stelle. Attualmente è il portavoce del premier Giuseppe Conte. Maria Antonietta Tilloca ha viaggiato parecchio, dimorando per diversi anni in Marocco prima di rientrare nell’amata Alghero. Qui opera come illustratrice e vive con il fidanzato, un pilota d’aereo. Marina La Rosa, nota come “la gatta morta”, ha realizzato un calendario dopo il reality. Non solo: ha recitato con ruoli secondari in alcune fiction – “Beautiful”, “Carabinieri 2” e “Un posto al sole”. Nel 2017 si laurea in Psicologia. Nel 2019 è protagonista de L’Isola dei Famosi. Nella vita privata è sposata con l’avvocato Guido Bellitti e ha due figli: Gabriele e Andrea.

Grande Fratello 1: Sergio Volpini, Lorenzo Battistello, Roberta Beta, Francesca Piri

Sergio Volpini, rinominato “Ottusangolo” dalla Gialappa’s Band, ha trascorso circa un decennio all’estero. Tornato in Italia, si guadagna da vivere facendo l’istruttore di surf e gestendo un centro velico nelle Marche. Come Salvo Veneziano, in veste di Highlander, ha partecipato al Grande Fratello Vip 4. Lorenzo Battistello, il cuoco della Casa, si è sposato e ha cercato fortuna in terra spagnola, a Barcellona. Ha avviato “La Spritzeria”, un furgoncino per ‘aperitivi-street’. Nei mesi scorsi, via Instagram, ha confidato di aver lottato con un cancro. Roberta Beta dopo il GF 1 è stata presente in tv in diverse trasmissioni: è stata nviata per “La vita in diretta” e opinionista nei pomeriggi Rai e Mediaset. Oggi lavora collaborando con “Pomeriggio Cinque” e scrivendo di cultura (cinema, arte, teatro). Infine, Francesca Piri: nella Casa rimase solo una quindicina di giorni. Si è laureata in Medicina e ha subito lasciato il mondo dello spettacolo dopo il reality show.