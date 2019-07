Lorenzo Battistello, ex Grande Fratello: “Ho avuto un tumore maligno”

Lorenzo Battistello, il ‘cuoco’ del primo e indimenticabile Grande Fratello: “Ho avuto un tumore maligno, ora lasciatemi divertire”

Lorenzo Battistello ha vinto la battaglia contro un tumore maligno. L’ex concorrente del primo indimenticabile Grande Fratello, quello di Pietro Taricone, Cristina Plevani, Marina La Rosa e Rocco Casalino, per intenderci, ha raccontato sul suo profilo Instagram la sua lotta con la malattia. Tutto è accaduto circa 8 mesi fa: Battistello ha temuto di non farcela, di dover soccombere. E invece ce l’ha fatta e ora vede “l’inizio” e non più la “fine”.

“Lasciatemi divertire guardandomi da vecchio perché 8 mesi fa non sapevo se mi sarei visto dal vivo oppure no”

Lorenzo Battistello, il ‘cuoco’ della prima edizione del Grande Fratello Nip, oggi vive e lavora a Barcellona ed è sempre attivo nel campo della ristorazione. Pochi giorni fa ha fatto apparire su Instagram una sua foto usando FaceApp, l’app tanto in voga in questi giorni. Quella che invecchia, per capirci. La sua foto, però, ha assunto tutt’altro significato rispetto a tanti altri scatti simili. Un significato che ha ben spiegato il diretto interessato: “8 mesi fa mi hanno tolto un tumore maligno che avevo dentro di me, 8 mesi fa non sapevo se sarei invecchiato o no, 8 mesi fa vedevo la fine, mentre adesso vedo l’ inizio”. Lorenzo poi prosegue: “Quindi lasciatemi divertire guardandomi da vecchio perché 8 mesi fa non sapevo se mi sarei visto dal vivo oppure no.”

Battistello, l’appello: “Fare prevenzione, controllarsi, perché tutto si può curare se preso in tempo”

“Questo mio messaggio lo scrivo perché vorrei stimolare le persone a fare prevenzione, a controllarsi perché tutto si può curare se preso in tempo” ha infine chiosato Battistello che ha raccolto l’in bocca al lupo dei fan. Sui dettagli della malattia non ha voluto dilungarsi. Questione, giustamente, di privacy. Quel che conta è che il ‘cuoco’ del primo indimenticabile Grande Fratello oggi sta molto meglio e può tornare a sorridere alla vita. In barba al tumore.