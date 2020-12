Sono passati venti anni dalla prima edizione del Grande Fratello. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Di Più Salvo Veneziano, secondo classificato nel 2000, ha raccontato come è cambiata la sua vita dopo la partecipazione al reality show. Oggi l’ex pizzaiolo ha 44 anni, è ancora sposato con Giusy, è diventato nonno e imprenditore. Ma non è stato facile per Veneziano gestire il successo e determinante è stata la presenza della moglie nella sua vita.

“Dopo il reality show ero diventato un mostro”, ha ammesso senza troppi peli sulla lingua Salvo del Grande Fratello. Una volta uscito dalla Casa più spiata d’Italia Veneziano è stato travolto dalla fama e dai soldi facili e rischiava di perdere se stesso. Prima di entrare nel bunker di Cinecittà il siciliano guadagnava si e no circa novecento euro al mese. In seguito a quell’esperienza tutto è cambiato come raccontato da Salvo:

“Tutti volevano Salvo del Grande Fratello. Iniziai a viaggiare in Italia per le serate. Non ho mai preso meno di quattromila euro per fare due sorrisi, urlare qualche battuta da un palco, firmare qualche autografo e fare finta di bere champagne. Sono sempre stato astemio, mai sballato, mai consumato droghe. La mia droga erano i soldi facili che guadagnavo e le facili conquiste”

Tanti soldi, guadagnati in modo facile, che Salvo Veneziano sperperava lontano dalla moglie. Mentre lui era sempre in giro per l’Italia, Giusy è rimasta in Sicilia con i figli Laura e Matteo. Una volta Salvo ha preso in affitto un elicottero per volare su Roma con degli amici. Un’altra ancora, invece, ha acquistato senza pensarci troppo una costosa motocicletta.

“Vivevo facendo il Vip: d’estate a Porto Rotondo, Porto Cervo e a bordo di yacht. Marchi famosi mi regalavo tutto. Feste, festini, serate. Per fortuna, a mia insaputa, mia moglie prelevava dal mio conto e metteva da parte. Faceva la madre di famiglia a Siracusa mentre io facevo il single per i locali di tutta Italia”

Dopo due anni Giusy ha detto basta: ha lasciato la Sicilia e con i figli è scappata in Germania dalla sua famiglia d’origine. Salvo ha capito l’importanza dei veri rapporti e ha così fatto il possibile per riconquistare la moglie. Un’impresa non facile: l’ex concorrente del Grande Fratello ci ha messo un paio d’anni per riavere l’amore di Giusy.

Dove vive Salvo Veneziano

Grazie ai soldi messi da parte dalla moglie Giusy Salvo Veneziano è riuscito a diventare imprenditore e ad acquistare una casa in Lombardia. Una villa non lontano da Milano, più precisamente a Cesano Maderno. Qui Salvo vive con la moglie Giusy e i figli Matteo, 11 anni, e Laura, 21. C’è anche il primogenito Giuseppe, 28 anni, che Salvo ha avuto da una precedente relazione quando era ancora adolescente. Giuseppe è sposato con Marianna che le ha regalato tre eredi: Emanuele, 6, Gioele, 3 e Samuele, sei mesi.

Le pizzerie di Salvo Veneziano

Con i soldi risparmiati da Giusy Salvo Veneziano ha aperto a Milano nel 2005 la pizzeria Il Confessionale. Poi vendendo quel locale ha messo su una pizzeria da asporto, L’officina della pizza, diventata piano piano una vera e propria catena con ben diciannove punti vendita. Oggi Salvo ne possiede cinque. In più Veneziano non ha mollato del tutto il mondo dello spettacolo: continua a fare ospitate in tv e nei locali.