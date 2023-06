Salvo Sottile cosa farà dopo I Fatti Vostri: svelati programma e rete

Cosa c’è nel futuro di Salvo Sottile dopo l’addio a I Fatti Vostri? Al suo posto nel programma di Rai 2 ci sarà Tiberio Timperi e per questo molti telespettatori si chiedono come andrà avanti la sua carriera da ora in poi. È entrato a far parte della trasmissione nel 2020, gestendo la rubrica di attualità. L’anno dopo è salito al timone, prendendo il posto di Giancarlo Magalli. Pare che ora sia pronto a tornare alle origini, ovvero al giornalismo. Secondo quanto svela TvBlog, Sottile salirà al timone di un nuovo programma in prima serata su Rai 3.

Tale retroscena spunta fuori a distanza di ore dall’ufficializzazione dell’addio di Tiberio Timperi a UnoMattina in Famiglia. Non solo, proprio stasera prima del TG1, Flavio Insinna ha approfittato dell’ultima puntata de L’Eredità per fare i suoi saluti finali. Tra i vari cambiamenti c’è appunto quello riguardante l’addio di Salvo Sottile a I Fatti Vostri. Il giornalista dovrebbe continuare la sua carriera in televisione con un programma in prima serata su Rai 3 caratterizzato da inchieste e dai commenti degli ospiti in studio.

“Una trasmissione squisitamente giornalistica”, si legge. Pare che questo nuovo programma con Sottile andrà in onda il prossimo anno e ogni puntata sarà trasmessa in diretta. Il conduttore avrà il compito di studiare con attenzione i vari argomenti con gli ospiti presenti in studio. Non resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli su questa nuova trasmissione che avrà al timone Salvo Sottile su Rai 3.

Di sicuro il conduttore potrà mettersi alla prova in una nuova avventura televisiva. La decisione di lasciare I Fatti Vostri è arrivata dallo stesso presentatore. Infatti, sembra che l’addio tra Sottile e il creatore del programma, Michele Guardì, sia avvenuto in modo abbastanza naturale. “Se è la cosa che vuoi fare, è giusto che tu la faccia”, questa sarebbe stata la risposta data dall’autore al conduttore quando ha capito la sua decisione.

Le due stagioni del programma condotte da Salvo Sottile hanno ottenuto sempre buoni ascolti. Nonostante questo, il conduttore ha lo stesso deciso di vivere una nuova esperienza, puntando di più sul giornalismo (stando alla nuova indiscrezione). Ed ecco che così Guardì ha dovuto necessariamente guardarsi intorno per coprire lo spazio vuoto lasciato da Sottile, puntando la sua attenzione su Timperi.