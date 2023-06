Flavio Insinna, arriva il toccante saluto a L’Eredità: standing ovation

Flavio Insinna commosso saluta L’Eredità, nel corso dell’ultima puntata di domenica 18 giugno 2023. Si è conclusa così un’altra stagione del programma di Rai 1 e anche l’avventura del simpatico conduttore. Si tratta di uno dei presentatori più amati della televisione italiana, al timone della trasmissione dal 2018, quando si ritrovò a prendere il posto del compianto Fabrizio Frizzi. Ed ecco che questa sera, prima del TG1, il pubblico affezionato al gioco l’ha dovuto salutare.

Insinna ci ha tenuto a ringraziare tutti i telespettatori che hanno giocato insieme a lui in questi anni, ma anche gli addetti ai lavori. Infatti, ha fatto notare che sullo schermo appare solo lui, però dietro c’è un enorme lavoro compiuto da un grande team, che oggi considera una famiglia. Proprio nei giorni scorsi si è parlato del possibile sostituto di Flavio Insinna a L’Eredità: Pino Insegno. Secondo Dagospia, lui potrebbe condurre la prossima edizione del gioco a quiz su Rai 1.

Mentre si pensa a chi lo sostituirà, Insinna ha emozionato il suo pubblico, tanto che in studio c’è stata una standing ovation e un caloroso applauso per lui. Salutando tutti, però, il conduttore romano non ha rivelato quale sarà il suo futuro professionale. “Famiglia, è l’ultima puntata della stagione. Grazie, grazie, grazie a tutti. In tutte le lingue del mondo. Grazie alla famiglia de L’Eredità”, queste le prime parole usate da Insinna per salutare il pubblico durante l’ultima puntata de L’Eredità.

I presenti si sono alzati in piedi e hanno iniziato a ripetere tutti insieme il suo nome. Il conduttore si è imbarazzato, oltre che emozionato, di fronte a questo grande abbraccio. Ha poi proseguito il suo discorso di saluti al programma di Rai 1 a fine puntata.

“Signore e signori, vorrei ringraziare – è un obbligo dell’anima e del cuore – la Rai, chi mi ha voluto, Banijay, le nostre produzioni. Qui l’applauso ci sta. Grazie a tutti davvero. Voi vedete me, ma siamo mille qua. È stata una cavalcata straordinaria anche questa stagione. Vorrei solo dirvi, sembra mille anni fa, i Mondiali di calcio, le puntate più corte, voi c’eravate sempre. La guerra, che c’è ancora, e voi c’eravate. Emergenze di tutti i tipi, la vostra generosità e voi ci siete stati sempre”

Non è finito qui il lungo discorso dell’amato conduttore romano. Il grazie più grande è andato proprio al pubblico: “La mia eredità siete voi, la vostra voglia di essere qua sempre, con la pioggia e col sole, ritrovarsi qua, l’appartenenza, l’amicizia, la voglia di giocare tutti insieme”. Commosso ed emozionato, Insinna ha concluso:

“La mia eredità è quella frase bellissima: ‘Flavio tu ceni a casa mia’. Voi cenate nel mio cuore, io a casa vostra. Grazie”

Bisognerà capire nei prossimi mesi quale svolta prenderà la carriera di Flavio Insinna in televisione. Sono tanti i cambiamenti che stanno avvenendo in Rai e quelli che pare ci saranno anche sulle reti Mediaset. Tra questi cambi di rotta ci potrebbe essere l’arrivo di Pino Insegno al timone de L’Eredità, come già indicato. Ciò dovrebbe accadere dall’1 gennaio 2024 e sembra non sia l’unica strada percorribile per il conduttore. Infatti, si parla anche di altri progetti a lui riservati, come un programma in prima serata su Rai 1.